五一假期｜預防食物中毒　多地官方提醒別隨便吃這三類水產品

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-03 21:47

「五一」長假期間，內地不少人會到海邊旅遊並進食海鮮。近日多地官方發布提醒，針對青口、織紋螺、河豚三類水產品發出食用警告，以防止民眾食用後食物中毒。

青口：3月下旬毒素含量逐漸升高

秦皇島市海洋和漁業局4月底發布關於食用海虹（香港稱青口）的預警通告，指根據近期檢測結果，海虹麻痺性貝類毒素含量已經超出安全限量標準2.0倍以上，如果食用極易引起中毒，會導致人出現四肢肌肉麻痺、頭痛噁心、流涎發燒、皮疹等症狀，嚴重的會導致呼吸停止。

根據近幾年的監測，海虹麻痺性貝類毒素發生發展具有一定規律，從3月下旬隨著氣溫的升高，海虹體內麻痺性貝類毒素含量逐漸升高，6月降至判定限量值以下，現正處於上升期。

織紋螺：4月-9月毒性最強

泉州市海洋與漁業局近日也提醒，食用織紋螺極易導致食物中毒。根據資料，織紋螺盛產於浙江、福建、廣東沿海。福建沿海常見的織紋螺有9種，其中多數已報道有毒。每年4-9月為織紋螺旺汛期，同時也是其毒性最強的時候，極易引發食物中毒。引起中毒的主要原因是其含有的河豚毒素，食用後可產生頭暈、嘔吐、口唇及手指麻木等中毒症狀，潛伏期最短為5分鐘，最長為4個小時。

河豚：3月-5月毒性最強

福建省莆田市荔城區食安辦、荔城區市場監管局近日提醒，3月-5月是河豚產卵時節，河豚的毒性最強。幾乎所有種類的河豚都含有河豚毒素。進食有毒河豚後1-2小時有嘔吐、口、唇、舌尖、指感覺發麻等初步中毒症狀，隨後舌端感覺遲鈍，步履言語困難，進而侵犯中樞神經而導致呼吸困難，血壓下降終至致命。目前針對河豚中毒尚無特效療法，死亡率很高。