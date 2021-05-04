五一假期｜安徽景區超額接待大批人滯留　遊客圍堵遊客中心促退票

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-04 13:38

上周日（5月2日），安徽六安的金寨天堂寨接待1.7萬人次遊客，但因超出疫情售票限額，導致大批遊客滯留景區，並在遊客中心高呼「退票」，引發關注。 針對這一現象，內地媒體《北京青年報》評論指，除了為遊客辦理退票外，景區更需自我反思限流機制是否合理。

5月2日，金寨天堂寨景區遊客暴增，超過了景區交通運輸承載能力，有近萬名遊客不得不徒步下山，但卻因同時下山的人數眾多，沿途道路擁擠，遊客們遭遇滯留。隨後，景區的遊客中心內擠滿遊客，並高呼「退票」，現場氣氛一度緊張。

5月3日，該景區發布公告指，當日景區內合共接待1.7萬名遊客，超出了疫情條件下的線上售票限額，並請遊客前往其他景區或改日再來。

據了解，《旅遊法》規定，景區接待旅遊者不得超過景區主管部門核定的最大承載量。另外，文化和旅遊部亦於4月28日部署「五一」假期旅遊出行疫情防控工作，要求各地景區景點「五一」期間要嚴格落實「限量、預約、錯峰」的要求，根據自身承載能力和當地疫情防控指揮機構要求，合理確定、嚴格執行「限量」要求，控制好接待遊客數量，並全面實施門票預約制度。

景區回應稱，當日通過網上訂票的遊客人數合計大1.75萬人。（沸點視頻）

對此，有網民稱：

「只管買票，錢收到手了，管你能不能進去」。 「自己能接待多少游客，心裡沒點數」。 「不是景區限量嗎？它是怎麼做到超額售票的」。

對於這類現象，《北京青年報》評論指，景區應當制定和實施旅遊者流量控制方案，並可以採取門票預約等方式，對景區接待旅遊者的數量進行控制。另外，實行分時預約，有助於提高預約的精細化水平，引導廣大遊客有序出行。

（北京青年報／沸點視頻）