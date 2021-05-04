西安2高校為地鐵站命名「大打出手」　北大卻不希望校旁建地鐵？

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-04 21:30

內地不少高校附近都建有地鐵站，並以高校名稱命名，這樣不僅方便師生出行，給予師生更多的歸屬感，還可以提升高校知名度。 陝西科技大學與西安工業大學位置相鄰，最近為爭奪附近地鐵站以自己的校名命名，兩間高校不惜「大打出手」。但與此相反的是，北京大學並不想讓地鐵站建在學校旁，因為地鐵經過時造成的震動遠超出學校內精密儀器的環境振動限值。

陝西科技大學與西安工業大學相距甚近。（澎湃新聞）

據早前報道，位於陝西省西安市未央區的兩間高校陝西科技大學與西安工業大學，原本相安無事，但在西安地鐵14號線將一個沿線地鐵站命名為「西安工業大學站」後，引起了陝西科技大學的強烈不滿，因兩間高校相距甚近，地鐵站距離兩校的距離亦相近，陝科大表示疑惑「為何自己的校名不被地鐵站取用」。

對此，兩間高校在協商未果後還「大打出手」，甚至還殃及學齡前兒童。陝科大曾要求旗下幼稚園將園內40名西工大教職工子女退學，還引起了官媒的注意。《央視新聞》曾表示，事件的發生讓兩間高校都貼上了不清爽、不大氣的標籤，做法偏狹中又有刻薄。

高校擁有自己的「專屬」地鐵站固然益處不少，有的高校為了附近的地鐵站命名可「大打出手」，但有的高校對於附近地鐵站的建議擁有天壤之別的態度。

2009年9月28日下午，北京地鐵四號線正式投入運營，其中以北大命名的地鐵站「北京大學東門站」就在北大東門旁邊，地鐵站修建在學校旁原本會為學校帶來不少好處及便利，但在此之後，卻再也沒有被建在北大旁邊，因為地鐵經過的震動會干擾學校內用於科研的精密儀器。

根據2010年中國地震學會的一篇論文，北京地鐵四號線通車後，北大物理樓的環境振動已經超出了這些精密儀器的環境振動限值。這樣的影響北大方面在地鐵修建前就曾與地鐵公司產生異議，最終因「地鐵改道」的措施不顯示，地鐵公司同意加裝減震系統，而北大亦將精密儀器搬至離地鐵站相對較遠的綜合科研樓

2013年，北京擬修建地鐵十六號線，並決定在北大西邊修建「海淀橋站」，惟地鐵的經過會再次影響北大的精密儀器運作，於是北大向市政府提出交涉，地鐵十六號線亦成功繞開北大。市政府相關負責人表示，「地鐵線路的調整對北京大學高精密儀器的正常使用很有必要。」

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