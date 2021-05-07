內地律師為一圓俠客夢　攜妻騎馬從新疆回福建料跨越8千公里路

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-07 13:21

原在福建泉州擔任律師的男子鄭景泰，為了一圓俠客夢，體驗在馬背上自由馳騁的生活，自去年4月和妻子定下了8000公里的行程路線，之後騎馬從新疆伊犁出發，開始縱馬遊四方，並在今年「五一」期間抵達湖北十堰，自此旅途已花了30多萬元（人民幣．下同）。按照計劃，他們會在年尾返回泉州結束旅程。

鄭景泰2005年大學畢業後，曾在西藏拉薩工作了一年，後於2017年成家，之後生了一個可愛的女兒，過着安穩生活。然而，喜歡武俠小說的他，從小便夢想着仗劍騎馬走江湖，並希望能遠離世俗，獲得精神上的自由。而看着女兒一天天長大，他決定要趕在女兒長大前實現兒時的夢想，「否則可能將來就沒時間了」。

得到妻子支持後，鄭景泰花費了5萬元購置了兩匹馬，與愛人在伊犁開始了旅程，至於為何以伊犁為起點，他表示是因為伊犁出產的馬適合長途奔跑。面對旅程，鄭景泰準備得一點都不馬虎，做了大量的準備工作和地圖研究，最終定出從新疆出發，穿過寧夏、甘肅、陝西等地一路向東南的8000公里路線，從地圖上看，其足迹將斜跨整個中國大陸。

談起旅途中最難忘的經歷，鄭景泰表示，某次他和妻子在戈壁灘穿行了3天，當地沒有人，沒有水，更沒有食物，可光是兩匹馬在夏天走路就需要喝150公斤水，實在沒辦法下，他們決定經過一個小水塘時，喝了水塘內浮起蟲子的臟水。這成了他們終身難忘的經歷，「物資消耗完後，支撐我們的只有堅強的意志」。

另外，除了飼料，換馬掌、偶爾帶馬匹看病都需要花費，例如僅換一匹馬的馬掌每次就需要花費2000元，平均計算下來一天預計給馬兒的花費就要約200元。不過據鄭景泰介紹，他們的旅程經費除了來自積蓄外，還有來自網民們的打賞。在網上，不少網民也對旅程做出正面評價，「仗劍走天涯看盡世間繁華」、「做一件與眾不同的事，過一個值得回憶的人生也是太不容易了」。

（北京青年報）