新疆速遞員雪地騎馬送貨　穿越逾20公里無人區沿途可能遇到狼

近日，新疆哈巴河縣白哈巴村出現持續降雪天氣，道路結冰難行。在物流速遞通行不暢的情況下，哈巴河縣的速遞員騎馬穿越逾20公里的無人區，將包裹送到村民家中。

新疆哈巴河縣的速遞員騎著馬穿過茫茫雪原，為了將包裹準時送到村民家中，需要穿越逾20公里的無人區。據悉路途危險重重，速遞員稱沿途可能出現狼，平時會帶兩條獵狗陪同。網民對此直呼「太帥了」、「騎馬的不一定是王子也有可能是速遞員」。

實際上，新疆速遞員騎馬派送包裹一事，也恰恰反映出內地農村地區派件的困難。國家郵政局數據顯示，內地2019年仍有逾七成建制村沒有電商配送站點，如西南邊陲的一些村民，騎車到最近速遞網點需1.5小時，網購成本遠高於城市居民。

對此，有內地專家解釋原因稱，首先是農村地區一般都很偏遠，交通不發達，部分邊遠地區的交通仍然靠走，貨物運輸仍然靠背、靠扛、靠擔。更有甚者有些地方還要爬山、要涉水，極具危險性。新疆速遞員雪地騎馬派件，就是典型的案例之一。

其次是農村人口分布太零散，不像城鎮，一個地方就幾百家。農村有自己的土地，一般都是自己建的房子，房子編號不明顯。有些地方路也不通，速遞員很難派件，最多只能到鎮上，然後自己去取。此外，農村所在的區域業務量小、距離遠，產生的費用卻很高，並且包裹超過了他派送的範圍。向農村派送利潤很可能為負，所以商業包裹大多不將農村地區列入派送範圍。新疆速遞員雪地騎馬派件也是問題的表現之一。

（綜合報道）