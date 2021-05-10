武漢九旬婦全身流膿一年無法確診　老人院因無親人陪同拒送院惹議

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-10 16:15

長者入住老人院，理應得到全面照顧。然而，湖北武漢市一名96歲老婦陳阿婆，在過去一年內全身皮膚起皰疹且潰爛流膿，院方卻以沒有親人陪同拒絕送醫。 經協調，老人院最終在近日將陳阿婆送院，醫生初步診斷她患上大皰性類天皰瘡，並已提供治療方案。

曾經與陳阿婆同住在江夏區安山街道燈塔村鳳凰嘴灣的張女士稱，兩人雖然沒有血緣關係，但作為同村後輩，她仍然隔三差五前去探望。她表示，從去年5月開始，陳阿婆身上開始出現紅點，同年8月病情漸嚴重，並曾入住區人民醫院，當時醫生建議要送到武漢醫院的皮膚科確診，但老人院一直沒有行動。

陳阿婆骨瘦如柴，全身的皮膚幾乎是流膿或結疤。（影片截圖）

陳阿婆骨瘦如柴躺在床上，目測不超過30公斤，全身的皮膚幾乎是流膿或結疤，散發出陣陣臭味，床邊則放有一瓶碘伏。

張女士曾向江夏區安山街道民政辦反映事件，負責人王主任卻要求她直接向法院控告老人院，「你去告福利院，你這樣和我講也沒有意思」。對方又稱，除非張女士到老人院接陳阿婆並且全程陪同，否則是不會同意將陳阿婆送到武漢市第一醫院就診。

張女士認為，自己一來一回都要花費近3個小時，王主任的要求太過分，「為甚麼非要我到這裏來（老人院），這不是完全刁難我們嗎？」。經與院長協調，老人院最終將陳阿婆送到醫院，張女士則在醫院等候。

經初步診斷，陳阿婆患有大皰性類天皰瘡，是一種好發於老年人的慢性皮膚病，發病史已有一年，醫生已為她製定治療方向。事件引起不少網民討論：

太可憐啦，那麼久就沒人管嗎？就看著老人受苦！ 太可憐了。 養老院好冷漠哦。 養老院也是怕背鍋的，親人家屬不在場，萬一送進醫院出不來怎麼辦？ 我老了想安樂死，希望國家能通過。 國家制度不健全，沒有做到以人為本。

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