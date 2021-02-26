人社部指將推出個人養老金制度　積極應對人口老齡化

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-26 19:05

今日（26日），國新辦舉行記者會介紹就業和社會保障有關情況。人社部副部長游鈞表示，建立多層次的養老保險體系，是積極應對人口老齡化、促進養老保險制度可持續發展的一個重要舉措。國際經驗也表明，多層次的養老金體系更具風險可控和可持續性。 目前，中國的養老保險體系三個層次中，第一個層次已覆蓋近十億人；第二層次已經初步建立，並逐步完善，目前已經覆蓋逾5800萬人；第三層次目前已形成初步思路，正在緊鑼密鼓地推出。

今日（26日），國新辦舉行記者會介紹就業和社會保障有關情況。（國新網）

據了解，中國的養老保險體系三個層次包括，基本養老保險、企業補充養老保險、個人儲蓄性養老保險。基本養老保險是，在職工達到規定的退休年齡或因其他原因而退出勞動崗位並辦理退休手續後，社會保險經辦機構向退休職工支付基本養老保險金，又稱「退休金」。企業補充養老保險為，有企業根據自身經濟實力，在相關實施政策及實施條件下為本企業職工所建立的輔助性養老保險。個人儲蓄性養老保險是，由職工自願參加、自願選擇經辦機構的補充保險形式。

中國的養老保險體系三個層次包括，基本養老保險、企業補充養老保險、個人儲蓄性養老保險。（中新社）

游鈞稱，作為第一個層次的基本養老保險，制度基本健全了，職工養老保險加上城鄉居民養老保險兩個平台，目前已覆蓋近十億人。作為第二層次的企業年金、職業年金制度初步建立，並且在逐步完善，目前已經覆蓋5800多萬人。作為第三層次的個人養老金制度還沒有出台，在整個養老保險體系中目前還是個短板。

人社部將抓緊推動第三層次個人儲蓄性養老保險實施。（中新社）

游鈞指，近年來，人社部在多層次養老保險體系的框架下系統謀劃、整體設計第三層次製度模式。經過充分的研究論證，借鑒國際上的經驗，總結中國一些試點經驗，目前已經形成了初步思路。總的考慮是，建立以賬戶制為基礎、個人自願參加、國家財政從稅收上給予支持，資金形成市場化投資運營的個人養老金制度，正在緊鑼密鼓地推出。下一步，人社部將抓緊推動，儘早出台，儘早實施，滿足多樣化需求，更好地保障老年人的生活。

（中新社）