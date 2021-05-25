F9狂野時速｜主演稱台灣是國家惹議　在微博以中文致歉網民不接受

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-25 13:03

荷里活電影《F9狂野時速》（內地譯作《速度與激情9》）近日熱映，但主演莊先拿（John Cena，中文名「趙喜娜」）較早前在台灣的宣傳片中稱，台灣是一個「國家」，引發熱議。 今日（25日），莊先拿在微博用中文為此致歉，並稱「我愛更尊重中國和中國人」。

近半個月前，莊先拿在台灣的宣傳片中聲稱，「台灣是第一個可以看到《速9》的國家」，引發廣泛熱議。今日凌晨，莊先拿在微博上發文及短片致歉，「你好中國，我是趙喜娜。我必須說現在，在《速度與激情9》我做很多很多采訪...我有一個錯誤，對我的錯誤，我很很抱歉，我必須說現在，很很很很很重要，我愛更尊重中國和中國人。」

但值得關注的是，莊先拿在致歉中並未提及自己的「錯誤」是什麼，有網民對此仍未「收貨」：

「 請你用中文說『台灣是中國的一部分』否則我們不接受」。 「那你倒是說台灣是中國的啊，通篇逃避問題廢話連篇，你不能一邊吃一邊砸」。 「 其實不如發個視頻，直接說台灣是中國的一部分，道歉管什麼用」。 「請以後深刻的記住，台灣是中國的一部分，香港也是中國的一部分」。 「真正的道歉請去外網大聲說台灣是中國的台灣省」

據了解，《F9狂野時速》於5月21日在內地上映。據貓眼電影網站顯示，上映5日後，《F9狂野時速》的綜合票房已經有逾800萬元人民幣。

《F9狂野時速》於5月21日在內地上映。（貓眼電影）

（網易新聞）