狂野時速9｜靚女Anna Sawai香港長大　曾以日本女團出道擔任主唱

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-21 13:00

由雲迪素（Vin Diesel）、莊先拿（John Cena）、查理絲花朗（Charlize Theron）、Michelle Rodriguez、Tyrese Gibson、Ludacris、Jordana Brewster、姜成鎬等人主演的《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）現已上映，外國影評大讚場面浩大，飛車、爆炸及打鬥等畫面都勁有震撼感。

《狂野時新速》拍攝期間唔止燒車，更非常燒錢。（電影劇照）

今集除了有莊先拿加入外更有韓哥翻生，韓哥翻生之餘亦為大家庭帶來一位新角色，由Anna Sawai（澤井杏奈 飾）的Elle為戲中重要的角色之一。而在拍攝期間雲迪素都有跟Nathalie Emmanuel和Anna Sawai一同拍片，介紹Anna Sawai且大讚「她真的非常勤力，跟替身組一同練習，第一個來到，最後一個離開，我們很開心能夠跟她成為家人。」

雲迪素專登拍片介紹Anna Sawai。（雲迪素IG）

曾以女團出道 在香港長大

Anna Sawai在新西蘭出生，是名演員、舞者及歌手，她從2009年接拍首部電影華納兄弟的《Ninja Assassin》，扮演叛逆的少女忍者Kiriko；2013年憑日本女團FAKY出道擔任主唱，不過成軍5年後她選擇退出團隊，轉投發展影視事業，時隔12年成功接拍《狂野時速9》，更成功跟美國著名娛樂經理人公司WME簽約。

據知Anna Sawai 小時候曾在香港和菲律賓長大，10歲才移居到日本，而且她深受爸爸的影響，喜歡聽The Beatles和The Carpenters的歌。

Anna Sawai為FAKY前成員，在團中擔任主唱。（Anna Sawai IG）

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Anna Sawai一啲都唔似29歲。（Anna Sawai IG）

不過最令人驚訝的是，原來6月生日的Anna Sawai今年已經29歲，相信一眾影迷睇戲時肯定完全看不出來，她的樣貌相當童顏，最多都是20頭，相信造型都相當加分，沒有過多的化妝，加上膚色偏白，長直髮的造型更顯清純。

但在看到她的IG時，就會發現她的打扮、影相風格偏向成熟，更有她自己的特色。Anna Sawai亦有公開部分她練習踢腳、打鬥轉身的畫面，的確相當勤力。

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