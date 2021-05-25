澳門選手珠海參加越野跑比賽期間身故　死因有待調查

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-25 14:11

繼甘肅馬拉松遭遇極端天氣致21人遇難後，內地再有越野跑比賽發生悲劇。 上周日（23日），凱樂石跑山訓練賽在珠海舉辦，惟一名澳門居民在參賽過程中不幸離世。目前，事件正進一步調查中。

澳門旅遊局表示對事件密切關注。（澳門旅遊局網站）

據澳門旅遊局官方網站消息指，周日接獲市民求助指，有一名澳門居民在珠海參加凱樂石跑山訓練賽期間失聯。周一（24日），求助人通知當局指，失聯的澳門居民周一凌晨在山上被救援人員發現時，已經沒有了生命跡象。對此，澳門旅遊局表示對事件密切關注。

周二（25日），比賽的主辦單位珠海合壹體育文化發展有限公司發布通告指，參賽選手劉某某在比賽過程中不幸離世，事發後，已經聯繫了劉某某的家屬。目前，正在與遇難者家屬協商處理後續善後事宜，並積極配合事件的調查，後續進展將第一時間發布。

但據《澳門日報》報道，澳門立法會議員梁孫旭對此表示，事發突然，死者死因有待調查，主辦方在事發後未曾主動聯繫死者家人，他希望珠海及澳門政府能調查事件及給予援助。

據了解，凱樂石跑山訓練賽賽程15公里，比賽於5月23日上午8時開跑，路線以文樓山公園為起點，途徑聖母廟、CP1、大崗埔、白鶴林、先峰嶺水庫、密仔山塘、平沙山頂水庫，再返回文樓山公園，全程累計爬升逾800米。

（合壹體育微信公眾號/澳門旅遊局網站）