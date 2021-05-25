大連足球學校涉偽造履歷兼虐兒　學童脫褲遭打至屁股皮開肉綻

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-25 20:40

近日有網民在微博爆料稱，遼寧大連一家青年足球訓練機構的教練涉嫌偽造履歷及虐待學員，有學員甚至遭木板抽打至皮開肉綻。相關帖文還附上學員集體脫下褲子被打臀部的照片，引起關注。 當地警方指，涉事足球訓練機構的法人代表兼主教練及助教有毆打他人的違法行為，處以行政拘留並處罰款的處罰。

微博網民「縱橫四海的一生」近日在微博上爆料稱，涉事青訓機構大連仲一國際足球俱樂部的總教練李某稱自己球員時期效力於瀋陽海獅，退役後跟隨過巴西球星朗拿甸奴（Ronaldinho）的教練「KOKL」學習，曾任成都謝菲聯梯隊主教練、湖南湘濤青訓總監、廣州恆大青訓總監、陝西長安競技大連及西安青訓基地總監，並稱自己是「國內知名青訓專家」。

但是，該網民稱其在網上查不到這名總教練的資料，也發現根本查不到KOKL這個人。

帖文又稱，青訓機構的球隊飲食完全得不到保障，學員多數時間吃的都是剩菜，沒有肉，基本上都是素菜，晚上肚餓的話要自己額外加餐。

帖文更指，球隊有嚴重的毆打學員問題，之前一名學員的屁股更被木板抽得皮開肉綻。據球隊很多學員反映，大部分學員都受到過這種殘忍的毆打和虐待。從該網民披露的照片可見學員集體脫下褲子被打臀部，更有學員的臀部都被打到紅腫起來。

21日，大連仲一國際足球俱樂部相關負責人回應內媒《紅星新聞》稱，爆料內容不符合事實，是誹謗，他們已經聯繫了法務人員，正在撰寫材料準備向公安機關報案。

大連警方25日通報指，當局傳喚了涉事機構大連仲一國際足球俱樂部法人代表兼主教練李某及助教徐某某，同時聯繫到該機構培訓的26名小球員及家長並進行調查。

經查，李某和徐某某在對小球員訓練和管理期間存在打罵球員情節，構成毆打他人的違法行為。當局對李某、徐某某處以行政拘留並處罰款的處罰。