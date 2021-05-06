河南9歲男童遭體罰致頭皮頭骨分離　家長怒拒老師賠錢「私了」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-06 10:45

河南平頂山市近日發生一宗駭人聽聞的體罰案，9歲男童小圓（化名）僅因上課時「講小話」，被老師常某拖拽頭髮致頭皮頭骨分離，最後要住院22天，歷經7次穿刺治療，更留下心中陰影。據平頂山公安局衛東分局出具的鑑定意見通知書顯示，小圓的損傷程度已構成輕傷二級，目前，常某已被警方刑事拘留。

小圓的母親苑女士周三（5日）介紹了兒子這些日子的苦況。據指，今年3月5日下午，在平頂山衛東區新華路小學上三年級的小圓在上學校信息技術課時「講小話」，遂被常某揪着頭髮，從最後一排拖拽到講台罰站。由於小圓頭髮較短，期間他下意識後退，但常某以為他在反抗，就更用力揪頭髮。回家後，小圓頭部異常腫脹，猶如像雞蛋一樣，且不斷說頭痛、難受，休息了兩日不但不見好轉，還更加嚴重，於是前往醫院檢查。

平頂山市第一人民醫院出具的診斷證明書顯示，小圓被診斷為帽狀腱膜下血腫，一共接受了7次穿刺治療，總抽血量達到1000毫升以上。苑女士續指，由於帽狀腱膜下血腫，兒子的頭皮和頭骨分離，經多次抽血治療後更一度貧血，為此輸了逾400毫升的血。直到3月29日，考慮到無需再做穿刺治療，她便帶孩子回家休養。

事發約兩個月後，小圓的頭皮仍不時疼痛，更讓苑女士擔心的是小圓對學校產生了恐懼和抵觸的情緒，有意願轉校，而她亦決定待兒子徹底康復後，讓他重讀三年級課程。至於常某事發後仍一直正常上課，直到17天後才被停課。學校方面認為，事件屬老師的個人行為，是師德問題，學校不應該承擔責任。

上月底，常某曾想以經濟賠償的方式了事，並出具了一份協議書，當中提出由於一次性支付的賠償費用，是為讓其免於刑責，因此賠償款應由第三方暫時保存，待確認其不受到刑事處罰時，再完成支付；協議簽訂後，苑女士不得再因此事向他及相關人員、單位主張任何權利，同時小圓今後再出現任何問題均與他無關。此外，協議還提到若司法機關仍然追究常某刑事責任，那苑女士需退還全部賠償款項，並稱如苑女士違反協議，常某有權要求她進行雙倍賠償。

苑女士表示，作為一名母親，該份協議讓她氣憤不已，遂當場拒絕。直到本月1日，平頂山市公安局衛東分局出具了鑑定意見通知書，常某同日被警方刑事拘留。

（楚天都市報極目新聞）