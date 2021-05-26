江蘇女個人徵信報告顯示「專業做雞」　涉事金融公司被責令整改

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-26 11:48

個人信用報告是徵信機構把依法採集的信息，依法進行加工整理，最後依法向合法的信息查詢人提供的個人信用歷史記錄，目前主要用於銀行的各項消費信貸業務。 江蘇南通市民房女士近日在查詢個人徵信時發現，其職業信息「工作單位」一欄中竟然被寫上「專業做雞十年」。經銀行協助追查，房女士得悉訊息由晉商消費金融股份有限公司上載，後者隨後已刪除網上相關數據。

房女士職業信息「工作單位」一欄中竟然被寫上「專業做雞十年」

綜合《人民網》等內媒報道，房女士2018年4月向晉商消費金融分支機搆簽署了一份16．2萬元的個人消費貸款合同，貸款期限約定36個月。去年2月，房女士提出因疫情影響延期還款，晉商消費金融為其延至年底再繼續還款。

及至今年4月6日，房女士在人民銀行南通中心支行查詢個人徵信時，發現自己的職業信息被寫上「專業做雞十年」，她隨後向銀行反映此事。經核實，晉商消費金融承認上述資料是由他們上載到徵信系統，目前已刪除相關數據。

房女士同時要求晉商消費金融賠償其相應的精神與名譽損失的訴求，人民銀行南通中心支行則表示，該訴求屬於民事糾紛，建議當事人通過訴訟渠道解決。房女士稱，她本人就還款事宜和晉商消費金融保持溝通，但尚未收到對方就有關徵信問題的反饋。

人民銀行太原中心支行要求嚴肅追責。（中國人民銀行太原中心支行網站）

據銀行職員介紹，央行徵信系統是一個平台，數據都是由相關金融接入機構傳送。公開資料顯示，晉商消費金融是經中國銀保監會批准成立的持牌消費金融公司，成立於2016年2月23日，總部位於山西太原。人民銀行太原中心支行5月25日通報稱，該行已於4月8日約談了晉商消費金融公司，要求其依法核查情況，對錯誤信息立即予以更正。

5月25日，人民銀行太原中心支行再次約談晉商消費金融公司及其大股東，再次提出後續整改要求：一是要深刻反思事件經過，主動回應客戶訴求，消除不良影響；二是要深入調查事件原因，嚴肅追責；三是要全面梳理內部工作流程，加強內控管理。5月26日，人民銀行太原中心支行發布公告稱，決定從即日起暫停晉商消費金融徵信系統查詢權限，責成其內部整改。