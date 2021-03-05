河南拐杖漢「攔車敲窗」乞討屢遭投訴　被揭有房有錢還是銀行VIP

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-05 14:01

近日，河南省葉縣一名白髮乞討老人在銀行VIP櫃檯存入5000元（人民幣，下同）的視頻片段在網絡上引起熱議。據了解，有多名司機都曾在河南多地拍到過這名老人，他經常拄著拐杖，在路上攔車乞討，身上還寫著自己悲慘的家庭背景。因其行為嚴重影響道路交通，亦引起警方的注意。 經查，這名老人是假扮流浪漢在路邊乞討，他有妻有子、有房、有20萬元存款。當地警方表示，他的行為構成涉嫌詐騙，目前，已依法對其處以行政拘留14日的處罰，案件正在進一步辦理中。

河南省葉縣一名白髮乞討老人在銀行VIP櫃檯存款惹議。（平安葉縣）

警方通報稱，涉案老人姓范，今年70多歲。范某曾在河南省漯河、南陽、平頂山、臨潁等地當街乞討。2019年至今，范某多次出現在平頂山開源路、葉縣昆陽大道、政通街、葉舞路等地，以滿頭白髮、拄拐杖、身穿白色衣服的形象，在馬路中央等紅燈亮起時，用手中破舊的抹布為等待的車輛象征性地擦拭擋風玻璃，然後敲打車窗向車主要錢，為方便收款，他的胸前還掛有微信、支付寶的收款碼。其行為經常造成車輛堵塞、影響交通安全和暢順，有多名受害司機曾向警方報案。

當地警方鎖定相關證據後，在范某經常出現的路口將其拘捕。經查，范某居於葉縣葉邑鎮，他除了腿部有些許殘疾外，身體沒有什麼毛病。他家中老婆、孩子、房子、存款樣樣齊全。只因怕苦怕累，不願在家中耕種，而冒充身份成為一名「專職乞丐」。

網民評論：

「總額巨大，為什麼僅僅是14天拘留」。 「大家都沒他有錢」。 「 乞討也是一門賺錢的生意」。 「不願做農活，進去（拘留）這十幾天還管吃管住」。 「不罰款沒什麼用」。

（上游新聞）