廣東湛江升降機制動器故障釀致命事故　急衝至30樓頂層一人死亡

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-26 14:05

上周日（23日），廣東湛江一幢居民樓內的升降機發生故障，突然高速衝上30樓，導致一名乘客死亡。 經初步判斷，涉事升降機為制動器故障，詳細情況正在進一步調查中。

上周日（23日），廣東湛江一幢居民樓內的升降機發生故障，導致一名乘客死亡。（上游新聞）

事發當晚7時39分左右，赤坎區安康金海灣二期小區內發生升降機事故。據知情人士透露，一名乘客在進入升降機後被困在一樓至負一樓之間，隨後維修人員趕到現場，惟在維修及救援期間，升降機開始猛然加速，升至30樓頂層，導致該乘客身亡。

據了解，該名乘客在事發後一小時後被救出時，已經沒有生命跡象。死者家屬表示，死者家中有老有小，還有一名馬上要參加高考的孩子，家屬希望通過社會的力量，解決這些困難。

湛江市市場監督管理局通報稱，經初步判斷，事發時是電梯制動器故障。（湛江市市場監督管理局）

據公開資料顯示，涉事升降機的製造單位是瀋陽博林特電梯股份有限公司，使用單位是湛江市橄欖園物業服務有限公司，於2014年12月15日投入使用，維保單位是湛江市立石機電設備安裝有限公司。據悉，金海灣小區內共裝有24部瀋陽博林特電梯股份有限公司生產的升降機。當地相關部門每年都會對升降機進行檢查，而在前不久的檢查中並未發現問題。

周二（25日），湛江市市場監督管理局通報稱，經初步判斷，事發時是電梯制動器故障。目前，已成立調查小組，事故詳細原因正在進一步調查中。

（上游新聞）