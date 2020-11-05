升降機內點打火機氫氣球秒爆5人遭燒傷　事主指本屬好意幫朋友

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湖南長沙一電梯內近來發生爆炸事件，而起火原因竟然是陌生男子送的浪漫禮物。監視器畫面可看到，一名女子唱完KTV搭乘電梯時手中拿着氣球，結果附近一名男子點了打火機，充滿氫氣的氣球瞬間變成大火球，導致電梯內5人被燒傷。

氫氣球在電梯內爆炸事故過程：

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《揚子晚報》報道，事件11月1日凌晨5時20分左右發生在長沙解放西路一間卡拉OK，陳姓男子與朋友唱完卡拉OK準備搭電梯離開時，朋友手上當時拿着十幾個氫氣球，對方將其中一個氣球送給較晚進電梯的陌生女子芊芊（化名），他眼見綁着氣球的繩子打結，便拿出打火機想要把打結的繩子燒斷，導致氣球瞬間變火球引爆。

陳男表示，「打火機一按下去，一秒鐘的時間，所有氫氣球就全部爆炸了，火苗一下竄起來，我整個腦袋都空白了，自己手上和臉上也都燒傷」。幸好電梯門很快就打開，眾人立刻逃出大火，不過5人身上仍受到不同程度的燒傷，其中以芊芊的傷勢最為嚴重，目前陳男已被帶回警局依法行政拘留，案件進一步調查中。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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