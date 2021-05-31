南京鬧市傷人案　路人遭捅傷留醫ICU　好友憶述：只是見義勇為

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-31 12:09

江蘇南京市上周六（29日）發生嚴重傷人事件，男子吉某某駕車撞傷多人並持刀捅人，事件中共有8人受傷，吉某某自殺未遂，當場被警方帶走，目前被刑拘。 大眾除了關注案件最新情況，更關心當日赤手空拳與歹徒搏鬥，卻被捅傷的「胖哥」邱某某。網上一度誤傳他搶救無效身亡，但最後證實只是謠言，目前正在深切醫療部留醫。其好友阿南（化名）表示，「胖哥」曾是鉛球運動員，平日樂於助人，事發時見到有路人被撞傷，才會見義勇為上前阻止，未料被捅傷。

胖哥正留醫深切醫療部。（我蘇網）

阿南憶述，當晚9時許與胖哥吃完晚飯，兩人各自回家，但不久後接到對方來電稱被人捅傷，新街口發生重大交通事故，電話隨即掛斷。他於是開車立即趕往事發現場，但到場後一直未能找到胖哥，其後才得悉對方已入院，「到了醫院我看到他，非常虛弱，也沒意識」。

網傳胖哥因為車輛被吉某某撞毀，才上前與對方爭論。阿南反駁稱，胖哥的車根本毫髮無損，當時完全可以直接開車走人，但他見到有路人受傷，有車輛被撞毀，才會下車阻止吉某某。

阿南表示，胖哥性格非常好，樂於助人，為人大方，「別看他長得大大咧咧，其實是標準的南京熱心腸」。他又稱，胖哥的家境不好，父親因中風常年住在康復中心，母親因兒子受傷非常傷心，「現在還不敢告訴他（父親），怕他受不了」。

胖哥見義勇為的舉動引起大眾關注，不少市民都特意為他送上鮮花，祝福他早日康復。花店老闆湯先生昨日為了一名正準備高考的學生送花，「我一聽說是送給見義勇為的胖哥，我都沒肯收錢」，更拋下花店的生意，親自將鮮花送到醫院，

不少網民都在微博及朋友圈，呼籲要向胖哥以及其他熱心的南京市民申報見義勇為獎。江蘇鏡見興律師事務所律師單愛萍表示，見義勇為是指公民在法定職責或者法定義務之外，為保護國家利益、集體利益或者他人人身、財產安全，挺身而出，同違法犯罪行為作鬥爭或者實施搶險、救災、救人的行為。

單愛萍介紹，胖哥等熱心市民與不法行為作鬥爭，旨在阻止侵害及降低損失的行為，符合相關條件，可以向公安機關申報見義勇為。在本案中，侵權人造成的公私財產、公民生命健康損失損害，應當由侵權人承擔賠償責任；若見義勇為者因實施見義勇為行為受到損害，侵權人應當承擔民事責任，受益人可以給予適當補償。

（和訊網／交匯點）