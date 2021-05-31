荔枝當造價格暴跌　本港果欄最平15元磅　檔主解畫這款為何最搶手

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-31 18:00

內地《南國早報》近日報道，由於海南和廣東多地的荔枝陸續上市，近日荔枝價格暴跌，往年要價每斤10至18元人民幣（約合每磅11至20港元）的品種，如今每斤10元人民幣（約合每磅11港元）以內就有交易；上年賣四五元人民幣一斤的妃子笑和白蠟，今年更賣兩三元一斤（按：內地每斤相當於500克）。 《香港01》記者周日（30日）下午走訪油麻地果欄，發現現時出售的荔枝，論磅計價從15到60港元（下同）不等，較前一日的最高七八十元有所回落。

價格一路「坐過山車」

果欄一名販賣海南荔枝的檔主坦承，前兩日是40元、30元，價格已「一路跌緊」，來到20元一磅；另一名檔主則稱，當日上午還賣40元一磅，現在只要90元3磅，強調降價是因接近傍晚收市，與入貨價格無關。

妃子笑低至平均每磅15元，成為果欄價格最低廉的荔枝品種。（姜庚宇攝）

記者發現，本港現時出售的荔枝品種，包括糯米糍、妃子笑、桂味、荔枝王。其中，糯米糍最昂貴，要價每磅30至60元不等，但也最為暢銷。暢銷度第二的是個頭大過雞蛋的「荔枝王」。僅有少數攤商售賣的妃子笑，是現時最為便宜的品種，每磅只要15至20元。

糯米糍為何最搶手？

有同時販賣以上4種荔枝的檔主向記者表示，當日的糯米糍已經售罄，只剩下其他品種，更直言「其他幾樣都冇乜人買」，又指她售賣的糯米糍，每串都貼有「特」字貼紙，表明質素相當高。她認為糯米糍最好食，較其他品種更「爽甜」，「一分錢一分貨」。

有攤商同時售賣4種荔枝，糯米糍率先售罄，稱其售賣的糯米糍每串都貼有「特」字貼紙，表明質素相當高。（姜庚宇攝）

記者走訪另一個同時售賣糯米糍和荔枝王的攤位，檔主向記者表示，荔枝王雖然個頭大，但果核也較大，還會帶有一絲酸味；至於少數攤商販賣的「桂味」，雖然品種不錯，但還未到時候，「遲一兩個月先好吃」。

亦有檔位認為，相較於糯米糍的「爽甜」，荔枝王是「清甜」，雖然荔枝王核大，但肉也不少，直言兩者各有千秋，「就算都係男人都唔同樣」，無法輕易分勝負。

▼ 荔枝王每磅低至20元

+ 2 + 2 + 2

本地與內地糯米糍孰優孰劣？

記者觀察到，果欄亦有本地的糯米糍荔枝售賣，每磅在三四十元左右，較最高賣到60元一磅的東莞糯米糍來說，本地貨反而較平。

▼ 東莞糯米糍平過本地貨

對於兩地糯米糍的差異，販賣本地糯米糍的一名檔主告訴記者，「大陸糯米糍核大、肉少，又酸酸哋唔夠甜」；有販賣內地荔枝的檔主則聲稱，現時市面上的荔枝全都來自內地。

有攤商不願進貨 稱「未到時候」

雖然果欄大多數檔位已開始販售荔枝，但仍有少數攤商未有販售。記者問及原因，有檔主答稱荔枝還未到時候，產量和質素都「唔係太好」，等到1到2個月後「更平更靚」時才入貨。