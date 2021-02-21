內地大型調查：逾五成人支持取消生育限制　「90後」支持度最低

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-21 14:45

國家衛健委上周四（18日）在答覆全國人大代表《關於解決東北地區人口減少問題的建議》時指出，代表在建議中提出「國家率先在東北地區全面放開人口生育限制」很有參考價值，又鼓勵東北地區立足本地實際進行探索，提出實施全面生育政策的試點方案。事件引起輿論關注。 據內地學者調查顯示，52.93%的群眾支持全面放開計劃生育政策。在不同年齡段中，「90後」的支持比例最低，僅為40.91%。 此外，有中國社科院學者發文指，即便完全放開生育限制，生育率也未必回升。

有中國社科院學者發文指，即便完全放開生育限制，生育率也未必回升。（VCG）

中山大學一項去年發表的研究顯示，在14358名受訪者中，支持全面放開計劃生育政策的群眾比例高達52.93%；而反對放開計劃生育政策的佔比最低，僅18.81%，也有近三分之一的人對於生育政策是否應該放開持中間態度。

就年齡差異來看，「90後」人群相對於其他年代出生人群，其支持全面放開生育政策的比例更低，為40.91%，比80年代出生人群減少了10.27個百分點，相對50年代及以前的出生人群則低17.66個百分點。

形成對照的是，「90後」人群「反對放開」以及「持中間態度」的人群佔比，比其他出生人群都要高，其反對放開比例比80年代出生人群高出3.07個百分點，比50年代及以前出生的人群高出6.34個百分點。

值得注意的是，研究篩選了2307個處在旺盛育齡期（15～39歲）的女性樣本作為重點人群，進行了針對性分析。結果顯示，只有45.38%的育齡女性支持全面放開生育政策，這個數據較總體人群低約7個百分點。就城鄉差異來看，15～39歲城市女性更傾向於政策放開，而農村的反對比例相對較高。

學者：生育率未必回升

中國社科院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸近日發文指，「當前生育率下降的核心原因是生育意願的低迷，人們理性生育意願下的子女數已經低於政策允許的子女數，即便完全放開生育限制，生育率也未必回升」。

文章分析認為，「應系統性建立生育友好的制度環境和文化環境，清除在過去控制生育環境中形成的固有思維，修正不合時宜的政策條款，增強公共政策、文化輿論、社會環境對生育更廣泛的包容性。」

（綜合報道）