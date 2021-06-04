貴州女越獄潛逃27年更當起幼兒園老師　落網後村民震驚

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-04 15:00

貴州女子吳某某早年因犯拐賣婦女、兒童罪被判囚10年，詎料她入獄翌年就越獄潛逃足足27年，直到近日才於江西宜春樟樹市落網。據悉，吳女嫁入當地農村已逾廿年，一直屬於「無證」人員，更在一間幼兒園擔任小班老師，其逃犯身份曝光後，村民們均十分震驚。

據了解，吳某某年約50歲，其1993年4月4日因犯拐賣婦女、兒童罪，被貴州省正安縣人民法院判處有期徒刑10年，可是翌年10月12日，她從監獄逃脫。20多年來，警方始終未能發現其蹤跡，惟一直未有放棄追捕。

吳某某已落網。（影片截圖）

近日，樟樹市公安局通報指，在掌握到逃犯吳某某可能居住在樟樹的重要線索後，大橋派出所立即組織警力在轄區範圍內開展排查工作，經調查摸排，警方發現轄區內龍灣村村民王某某的妻子可能正是吳某某，於是通過其社交網絡賬號掌握其工作地址，並在5月19日下午約5時，趁吳某某下班時成功將其抓獲。翌日，吳某某被帶回貴州。

據龍灣村一名村幹部指，吳某某是20多年前來到該村並與村民王某某結婚，期間她對娘家的狀況以及過去的經歷隻字不提，婚後也很少與外界接觸。由於一直是「無證」狀態，村委會工作人員從沒見過她的身份證。另有當地村民表示，吳女在龍灣村化名王桃，被捕前還一直在幼兒園擔任小班老師，其丈夫、兒子完全不知道其過去曾拐賣婦女兒童以及越獄潛逃，村民們也為吳女一事感到震驚。

（極目新聞）