價值達數十萬元　江蘇漢捕撈「水中大熊貓」中華鱘後貪吃獲刑

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-05 20:15

貪吃一條魚卻換來牢獄之災？江蘇男子李某義早前非法捕撈了一條有「水中大熊貓」稱譽且極度瀕危的中華鱘，然而他不但未採取任何保護措施，反而將其烹飪食用。案件周五（4日）「世界環境日」前夕於如皋市法院長江流域環境資源第二法庭開庭審理，李男危害珍貴、瀕危野生動物罪成，一審被判囚1年4個月，並處罰金2萬元（人民幣．下同）。

今年2月上旬至3月，在未取得鰻魚苗專項（特許）捕撈許可證下，李某義與妻子錢某某、幫工潘某某駕駛漁船及浮子筏，到啟東市連興港、恆大港附近海域定置25張了鰻魚苗網以非法捕撈。3月6日，李某義等人收取鰻魚苗期間，發現捕獲屬國家保護動物的中華鱘，然而李並未確認該魚是否已死，亦沒採取任何保護措施，反而聯繫他人打算出售。遭拒後，李認為中華鱘已死，遂將其分解，把其中的魚頭、內臟拋入長江口水域，再將魚身帶回家煮食。

中華鱘屬國家保護動物。（中新社）

經鑑定，李某義使用的漁具屬被動性網具，對捕撈對象無選擇性，而涉事魚組織物種為中華鱘，且屬年齡約5至6歲的幼魚，價值總計約19萬至37萬元。

經審理，法院認為被告主觀上具間接故意，其明知未取得專項特許捕撈證即進行捕撈，屬違法行為；明知使用的網具或致其他漁業資源的損失，仍對危害後果的發生持放任態度。法院又指，被告行為造成一尾中華鱘死亡，除對中華鱘種群外，更對長江的生物多樣性保護造成了嚴重的破壞。不過，考慮到被告審查起訴階段及庭審中均自願認罪認罰，並簽署了認罪認罰具結書，審理期間又自願預繳3萬元的生態損害賠償金，遂當庭作出上述判決。