【水中「大熊貓」】700條中華鱘放歸長江　首次實行野化訓練

中華鱘研究所上周六（13日）在湖北宜昌將700條人工繁殖的中華鱘放歸長江，以補充自然種群的數量不足。人工放流前，研究所曾首次對放流的中華鱘實施了為期兩個月的野化訓練。 被譽為「魚類活化石」和水中大熊貓」的中華鱘，早在距今約1.4億年的中生代末期的上白堊紀就已出現，與恐龍並存。世界自然保護聯盟（IUCN）在2010年將其歸為「國際極危物種」。

中華鱘放歸長江的活動現場。（澎湃新聞）

首次在放歸前實行野化訓練

據報道，本次放歸的中華鱘為2009年至2017年間養殖，從2歲至10歲不等。在野化訓練期間，科研人員挑選身體健康、攝食良好的中華鱘幼魚集中轉至天然水域的流水環境養殖，同時餵食的飼料也由人工配和飼料轉為天然餌料投餵。實驗證明，人工繁育的子二代中華鱘在自然環境中能攝食和正常發育。

緩解中華鱘「性別比例失衡」

由於十多年前的調查顯示，當時中華鱘的雌雄比達到7:1，雄性數量遠遠少於雌性。為了優化中華鱘的種群結構，科研人員還將基因診斷技術應用在中華鱘的早期性別鑑定上，其中30條是通過該技術篩選出來的全雄性中華鱘，意在以人工放流的方式調整自然種群的年齡和性別結構。

中華鱘仍有「生存危機」

據悉，自1984年首次實施中華鱘人工增殖放流，中華鱘研究所已累計向長江放流超過502萬條各類規格的中華鱘，但中華鱘的「生存危機」遠遠沒有解除。

據中華鱘研究所副所長李志遠介紹，濫捕濫撈是中華鱘數量急劇下降的一大主因。而長江密集的航船也對其的生存形成挑戰，長江沿岸歷年來發現的中華鱘、江豚等屍體，很大一部分是被船舶推進器的旋轉葉片擊傷致死。此外，李志遠認為，要恢復中華鱘的種群，不僅要依靠長江的生態恢復，而是改善從江河到近海的整個生態系統。

（澎湃新聞）