山東社區免費送適婚青年價值80萬婚房　面積達逾1291平方呎

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-10 18:00

內地出生率偏低，生活成本的增加亦削減不少年輕人的成家立室的意願，不過山東臨沂一個社區，近日免費贈送符合條件的適婚青年各一套面積逾1291平方呎的婚房，價值達80多萬元（人民幣．下同），令網民大感羨慕道：「缺村民嗎？」

據《北京晚報》報道，涉事南村社區自2009年以來已舉7次免費分房，目前已分配200多套。免費分配樓房具有兩個條件，一是必須是該村居民，二是年滿22周歲，至於今年已有14名符合條件的男女分別分到了上述房子。

為什麼會有如此好的福利？報道指，其實南村以前比較貧窮，不過同村民營企業家李鳳德自2006年擔任黨委書記、居委會主任後，與眾人一起確立「發展集體經濟，實現共同富裕」的道路，成立了涵蓋紅色旅遊、休閒度假、酒店餐飲、倉儲物流、房地產開發、建築安裝、物業管理、農業開發、飼料生產等業務的山東廣匯集團，並建設10萬平方米的沿街商舖，其從此成為社區穩定的經濟收入來源之一，年收入租金達逾2000萬元。去年，南村固定資產達21.6億元，集體收入1.46億元，人均支配收入3.6萬元。

集體經濟發展起來後，村領導便把民生工作視為頭等大事，村民們也為此得以享受各種福利，除免費分配婚房外，村民還可以在村集體企業就業；60歲以上老人每年有7000元生活補貼，其他村民4000元；全體村民每年可享免費體檢等。統計顯示，南村這10多年來用於民生方面的支出已達到3億多元。

網民點睇：

社會主義回來了 怎麼才能轉戶口，我要去臨沂 還有這好事，我上海的能嫁過去嗎 在線徵婚，女，身體健康。 。 。 。 。 。 應該附加條件：兩年不結婚，婚房收回；三年不生小孩，收回；五年不生二胎，收回