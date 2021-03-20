內地結婚人數連跌2年　去年813萬對夫婦註冊　哪個省份最多人結婚

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-20 19:03

近日，民政部公布2020年內地31個省份的婚姻數據。數據顯示去年內地有813.1萬對夫妻註冊結婚，這是繼2019年跌破1000萬對大關後，再次跌破900萬大關，也是自2003年以來的新低，僅為最高峰2013年的60%。

2020年內地有813.1萬對夫妻登記結婚。（視覺中國）

數據顯示，結婚對數前十名的省份為廣東、河南、四川、江蘇、山東、安徽、河北、湖南、雲南和湖北。總體上看，各地的結婚人數與人口總量有關，也與各地人口年齡結構密切相關。其中，廣東以63.3萬對結婚量位居全國第一，河南以62.5萬對位居第二，總人口過億的山東則以48.7萬對位列第五。

至於離婚對數，位居前十的省份是河南、四川、江蘇、廣東、山東、安徽、河北、湖南、湖北和遼寧。其中，前7個省份的離婚對數都超過20萬。河南的離婚對數超過27萬對，位居榜首。而結婚人數位居全國第一的廣東，離婚對數排在第四，比河南少了5萬對。

2020年，廣東以63.3萬對結婚量位居全國第一。（視覺中國）

值得關注的是，部分省份的離婚人數排名明顯高於結婚人數排名。其中，遼寧結婚人數位居全國第16，但離婚人數位居第10；黑龍江結婚人數位居第21，離婚人數位居第13；重慶結婚人數位居第18，離婚人數位居第11；吉林結婚人數位居第23，離婚人數位居第19；天津結婚人數第27，離婚人數位居第23。

由此數據可以看出，東北地區的黑龍江、吉林、遼寧三省的離婚人數排名都高於結婚人數排名。有專家分析指，東北三省的人口淨流出是其中的主要原因之一，2019年黑龍江淨流出17.99萬人，吉林淨流出11.03萬人，遼寧淨流出4.11萬人。另外，東北的工業化和城鎮化都比較早，城鎮化率比較高，受教育程度比較高，選擇單身、不婚的人也較為普遍。

2020年，河南的離婚對數超過27萬對，位居全國榜首。（視覺中國）

（第一財經）