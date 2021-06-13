全國多省發放高溫津貼　海南連發7個月　廣東打工仔每月補助300元

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-13 14:35

全國各地漸漸踏入夏季，廣東、廣西、北京等地都迎來30℃以上的高溫。《中新經緯》今日（13日）報道，自6月起，多個省市的「打工仔」工資中將增加「高溫津貼」收入。 全國總工會印發了《關於做好2021年職工防暑降溫工作的通知》，部署職工防暑降溫工作，包括要求各級工會要督促用人單位落實防暑降溫主體責任，為職工提供必要的個體防護用品和高溫作業休息場所，按規定發放高溫津貼等。

《防暑降溫措施管理辦法》規定，若用人單位安排勞動者在35℃或以上高溫天氣從事室外露天作業，應向勞動者發放高溫津貼。（新華社）

報道指，2012年6月制定的《防暑降溫措施管理辦法》，規定了具體的高溫津貼制度。用人單位安排勞動者在35℃或以上高溫天氣從事室外露天作業，以及不能採取有效措施將工作場所溫度降低到33℃以下，應向勞動者發放高溫津貼，並納入工資總額。

因氣候條件差異，各地高溫津貼開始發放時間不同，當中以海南從4月開始發放為全國最早；其次為6月發放，包括北京、天津、上海、廣東、廣西等地；湖南、遼寧從7月開始發放。

各地發放高溫津貼的時間亦有長短。由於海南天氣炎熱，高溫津貼發放時間最長，從4月至10月連發7個月；廣東、廣西從6月起連發5個月；上海、浙江、陝西、江西、江蘇、山東、甘肅、湖北、寧夏、貴州等省份從6月起連發4個月。

按月份發放的省份中，上海、廣東、江蘇三地發放標準較高，每月300元（人民幣，下同）。此外，河南、雲南、海南、吉林、四川、新疆、安徽、寧夏、重慶、陝西按天計算，每天發放高溫補貼金額從8至18元不等。

北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍認為，高溫條件下中暑的可能性增加，因此不僅要有高溫津貼，還需提供相應的工作條件保障，比如提供防護用品、休息場所等。

首都經貿大學副教授張智新表示，高溫津貼發放時長要尊重各地的差異性，以各地自然氣候條件為依據；高溫津貼金額，應根據各地財政支付能力量力而行，與財政收入狀況匹配，不可「一刀切」。

對於應發而未發高溫津貼，北京雲嘉律師事務所副主任、中國政法大學知識產權中心研究員趙占領指出，《防暑降溫措施管理辦法》規定，勞動者從事高溫作業，依法享受崗位津貼。若用人單位違反國家勞動保障法律、行政法規有關工作時間、工資津貼規定，侵害勞動者勞動保障權益，由縣級以上人力資源社會保障行政部門依法責令改正；若屬於違法行為，可以向用人單位註冊地的人力資源和社會保障局舉報。