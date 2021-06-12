河南高校只為留學生宿舍裝空調惹議　內地生：走廊都比宿舍涼快

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-12 19:30

近年來，屢有內地高校區別對待內地學生以及外籍留學生的消息傳出。日前，河南科技大學有學生反應，學校宿舍未有安裝空調，在天氣炎熱的夜晚難以入眠，更有多名學生因此中暑，出現嘔吐、腹瀉等症狀。 對此，校方回應稱，是因為校內線路老化，無法負荷大功率的電器。但就有學生發現，同一棟樓內的留學生宿舍就配備有空調、熱水器等電器，可謂天壤之別。

有該校學生指，已兩次在校園內見到救護車。（大白新聞）

據《大白新聞》報道，洛陽市孟津區自6月以來就持續高溫天氣，6月6日，該區大部分地區的氣溫更是達到37℃，局部39℃以上。位於該區的河南科技大學開元校區有不少學生，因不滿學校未有在宿舍內安裝空調，而集體大喊「裝空調」，引發廣泛關注。

據該校學生小沐（化名）表示，因為宿舍中未有安裝空調，房間內極其悶熱，雖有同時開3台風扇解暑，但還是會流好多汗，「走廊都比宿舍涼快」、「只能硬扛著」。小沐還說，有一些同學已經因高溫天氣出現中暑、腹瀉嘔吐等症狀，近日已兩次在校園內見到救護車。

對此情況，校方回應指「線路已老化不能安空調」。但就有學生發現，同一棟樓內的留學生宿舍就配備空調、熱水器、小廚房，且是兩人一間，較內地生住的上下鋪六人間形成較大反差。

小沐說，本校留學生的住宿費比內地學生的高出不少，留學生住宿條件較好無可厚非，但學生只是希望正當訴求得到解決、學校不要用「線路老化」做藉口。

河南科技大學坐落於中原城市洛陽，佔地面積4600餘畝。（看點快報）

目前，接到學生的集體反饋後，學校提出修電扇、販售機添置藿香正氣水等解決措施，部分學院還預計給高樓層學生發放補貼，但還未落實。

有河南科技大學校務工作者表示，學校住宿區域分多期建設，早年建的宿舍未能考慮長遠，只安了電扇，如果再安裝空調需進行整體改造，目前學校的基礎條件還不太允許。他又稱，洛陽的高溫天氣十分罕見，天氣突然熱起來只能臨時解決。而至於，留學生宿舍中裝有空調一事，該校務工作者表示，「可能省裡有相關的要求，留學生的住宿有一定的條件。」