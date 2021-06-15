紹興「假警察」欺騙3女感情　賓館開房期間當場被捕

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-15 20:30

浙江紹興市一名42歲王姓男子，早前為了滿足自己的虛榮心，竟經網上購買警服後，冒充警察身份欺騙了3名女子的感情。近日，他在與其中一名女子在賓館開房時被當場捕獲，目前因涉嫌招搖撞騙罪被越城公安分局刑事拘留。

越城區公安分局迪盪派出所日前網上巡查期間，發現在轄區一公寓內有一名身穿警服的男子。經查，該男子為假冒警察的王男，其自4月從網上購買了警服、警帽、警官證、警銜和裝備後便不斷冒充警察，不但會經常身穿警服，甚至會在車內放上手銬跟着警車出警。為了以假亂真，他還把微信頭像、朋友圈封面甚至手機背景都換成與警察相關的圖像，還會每天在朋友圈發佈自己正在辦案的相關信息；他更經常發布一些老人受傷的圖片，以打造自己樂於助人的警察形象。

王男每天都在朋友圈發佈自己正在辦案的相關信息。（影片截圖）

自我包裝的同時，王男還在各個交友APP尋找30至40歲的女子，由於不少女網民真的相信他是一名警察並和他套近乎，他遂愈來愈自我感覺良好，更同時與三女交往。近日，警員趁乾柴烈火的王男與其中一名女子在賓館開房，打算雲朝雨暮時上門作出拘捕，當場被抓的王男為此狼狽不堪。

據了解，王男早有過兩次招搖撞騙前科和一次盜竊前科，去年10月才剛刑滿釋放，被抓前正在紹興一家公司從事保安。目前，案件正在進一步偵辦中。