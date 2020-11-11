南京無業男冒充國安人員　指使輔警將「危害國家安全」女友殺害

江蘇南京一名24歲男子洪某的父親為南京市司法局的處級幹部，他在生活中長期冒充國家安全人員，並以此發展「小弟」。洪某在與李姓女友發生情感糾紛後，他動了殺機，於是聲稱李女掌握了「危害國家安全的信息」，指使兩名「小弟」將其殺害。 值得一提是，其中一名「小弟」曹某青，案發前還是江蘇省某公安局的輔警。

這宗殺人案其實早在今年8月就見諸報端，據當時報道，21歲的死者李倩月在雲南旅遊時失蹤，警方其後證實，其遭男友誘騙出遊殺害埋屍。及至近日，李倩月的父親李向內媒進一步披露了此案調查進展。

根據《上游新聞》梳理案件脈絡，今年7月8日，洪某和女友李倩月在南京棲霞區某小區發生爭吵後，李倩月於7月9日獨自前往雲南西雙版納勐海縣後失蹤。失聯20多天之後，其男友洪某與李倩月的家人選擇向警方求助，此時李女的家人對其男友的行為還一無所知。

8月4日，雲南省西雙版納州勐海縣公安局初步查明，疑犯洪某與張某光（21歲）、曹某青（20歲）在南京合謀殺人，張某光、曹某青前往勐海縣於7月9日晚將李倩月誘騙至該縣城郊外的山林中殺害並埋屍。

李倩月遇害的消息被通報後，網絡上便不斷曝出其男友洪某的反常言行，例如流出疑似洪某拿着槍械的照片，有知情人士透露洪某自稱上過戰場、當過戰地記者，也有人說他自稱是國家安全部門人員，負責首長警衛工作。

據李倩月父親李勝轉述西雙版納州檢察院及律師說法，洪某並非是其對外宣稱的「國家安全人員」、「首長警衛」，而是一名無業人員。但洪某長期營造自己的神秘身份，確實讓包括李倩月和他的3名小弟在內的不少人信以為真。

由於洪某長期以「國家安全部門人員」身份自居，在言行舉止中故意營造自己的神秘身份，以至參與殺害李倩月的張某光、曹某青都被其「洗腦」，相信洪某是正牌的「國家安全部門人員」，並產生「為洪某幹活就是為國家幹活」的觀念。為了「考驗」手下小弟的忠心和能力，洪某還曾指使他的小弟祁某強潛入某活動現場進行「破壞」，並盜竊一部夜視儀給洪某使用。

警方的調查顯示，洪某因覺得李倩月與前男友聯繫過，便推斷兩人有「說不清楚的關係」而產生心結。他還曾恐嚇李倩月不准分手，否則殺其父母。7月8日，洪某和李倩月在南京棲霞區某小區爭吵之後，洪某離家出走，並開始實施作案計劃。

在離家一段時間後，洪某向李倩月手機發送「勐海縣河畔之夢小區」的地理定位，稱其去勐海處理「公司事務」，希望李倩月到勐海陪他。另一邊廂，洪某對張某光、曹某青下達「指示」，稱李倩月掌握「危害國家安全」的信息，指使兩人到勐海與李倩月見面。兩人見到李倩月後，將她騙到山林中殺害。

對於女兒慘遭男友毒手，李倩月的父親李勝表示，失去了女兒，賠償再多的錢也沒有意義。「他是有預謀地，殘忍地殺害了我女兒，我們永遠不會諒解他，希望司法機關能夠給予公平公正的審判」。

（綜合報道）