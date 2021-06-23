寧夏外賣員未幫顧客扔垃圾遭差評　美團：已剔除差評不會影響收入

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-23 21:24

寧夏銀川一名外賣員因未滿足幫忙扔垃圾的需求，遭到顧客的惡意差評，還被平台扣了50元（人民幣，下同），並且直接影響了接單數量，引發廣泛關注。 周三（23日），美團回應事件指，已經為該外賣員取消差評，不會影響收入。

寧夏銀川外賣員因未滿足幫忙扔垃圾的需求，遭到顧客的惡意差評。（星視頻）

據銀川新聞網報道，美團外賣員小王於近日送外賣時被要求幫忙扔垃圾，拒絕後遭到顧客的差評。小王說，顧客的訂單送達時既沒有超時間，也沒有任何損壞，只是因為沒有幫忙扔垃圾而遭到差評。

此後，小王向美團平台進行申訴，但審核並未通過，而被扣除50元，且接單數量大幅減少，「比如說，沒有差評我一天能跑五十單，有差評就只能跑三十個單。」

該名顧客則表示，她讓小王順便把垃圾帶下樓去，但小王態度不好。該顧客就並未正面說明是否有做出差評。

網民點睇：

「這種垃圾顧客平台應該給予拉入黑名單永久禁止下單」。 「為什麼點個外賣還點出優越感了」。 「多懶垃圾自己不能扔」。 「沒有公主命，卻得了公主病」。 「花一份錢想讓別人辦兩份事真當自己是大爺」。

周三下午，美團回應事件指，已為小王剔除差評，不會影響收入。「評是用戶的權利，但保護騎手不受委屈是我們的責任。我們將持續優化騎手考評機制，讓踏實工作的人不被誤解。」

小王也表示，「經過這件事情，希望顧客和騎手之間多一些包容。」