蘇州大學「輪椅博士」畢業　曾研發全景無障礙地圖助殘障人士出行

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-25 21:54

近日，蘇州大學舉行畢業典禮，患有腦癱的「輪椅博士」李麟青順利畢業，成為蘇州大學計算機技術與科學學院第一位獲得博士學位的殘障學生。 在攻讀博士學位期間，李麟青研發出全景模式的無障礙地圖，為殘障人士和老人的出行作出極大的貢獻。

1987年出生的李麟青，在1歲時被確診為腦癱，使其喪失了站立和行走的功能，而且雙手也僅有3根手指能較為正常地運動。

萬幸的是，李麟青的智力並未因此受到影響，他也並未因為自己的病情而放棄學習，他說，「我的手不如正常人的靈活，書寫上也有一些障礙，我就反復一遍遍練習寫字」。

在20多年的求學過程中，李麟青因為行動不便，獲得了不少人的幫助，他的媽媽抱著他上學、同學抱著他去廁所、老師背著它去高考考場，他憶述，「很感謝一路幫助過我的人，到現在印像都很深刻，高考考場當時在四樓，學校沒有電梯，是體育老師背著我進了考場」。

李麟青通過自己的不懈努力，考入了蘇州大學人工智能方向的博士。就讀博士期間，李麟青除了刻苦學習之外，還與父母或與同學結伴，坐在輪椅上游歷中國及20多個國家。

而在國內旅行中，李麟青發現殘疾人無障礙設施雖然建設了不少，但殘障人士出行依然有不小的困難，這對他起到不小的啟發作用。2019年，李麟青開始創業研發無障礙地圖，為了蒐集數據，他和同事們幾乎跑遍了蘇州的各個角落。2020年12月，由李麟青研發的蘇州市全景模式無障礙地圖問世，不僅無障礙路線在地圖上一覽無遺，還實現了蘇州地鐵無障礙信息的全覆蓋。

在畢業之際，李麟青表示「如果被命運偷襲，最好的反擊就是逆襲它」。展望未來，麟青希望可以通過人工智能技術，幫助更多殘障人士勇敢走出家門、更好地融入社會。