福建父女「蟲上腦」致抽搐昏厥　疑與吃未熟蛇蛙、生魚片等有關

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-01 14:36

在福建福州任職貨車司機的蘆先生，3年前因癲癇反覆發作而四處尋醫，詎料其在福清的26歲女兒近日也莫名出現癲癇症狀。醫生檢查發現，蘆女士腦內有3個肉芽腫。最後，醫生經手術取出導致蘆女癲癇發作的元兇「腦囊蟲」。醫生推測，蘆氏父女接連出現癲癇，可能是和愛吃生食有關。

日前，蘆女突然暈厥並反覆抽搐，蘆先生遂急忙把女兒送到第900醫院神經外科。神經外科楊朋範副主任馬上為蘆女詳細檢查，結果發現是寄生蟲入腦，引起局部腦組織炎性反應，破壞最後形成膠質增生（斑痕），「這個就是致癲癇灶，引起腦組織局部異常放電」。慶幸經過手術及治療，蘆女已痊癒並康復出院。

從患者腦內取出的肉芽腫。（福建衛生報）

無獨有偶，蘆先生3年前也曾因腦囊蟲病而向楊朋範求助。蘆憶述，當年他突然全身劇烈抽搐暈厥，還把舌頭咬破，直到一小時後才被保安叫醒，「幸好那時沒開車，不然後果不堪設想」。結果檢查發現，蘆先生的右側顳葉有三處病變，似是結節又像肉芽腫。最後蘆先生接受手術，腦部被取出3個直徑七八毫米的小硬塊，此後經化驗確診正是囊蟲的蟲體在腦內形成的肉芽腫。

據了解，蘆先生一家平時愛自己烤着吃蛇肉、田雞、醉蝦、生魚片等，據楊朋範稱，含囊蟲的生鮮食物未經煮熟就食用的話，會在腸道內孵化為成蟲，進而排出蟲卵，而蟲卵排出體外後，若進食時不注意洗手，就會經過手、口途徑再進入消化道，進而播散全身。所幸的是，經過全家體檢，蘆家其他成員腦內沒有發現囊蟲。