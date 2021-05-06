四川漢吃酸菜魚染寄生蟲　醫生：食用淡水魚蝦需徹底煮熟

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-06 22:00

來自四川的55歲男子因進食未完全煮熟的魚肉，而感染華支睾吸蟲寄生蟲（又稱「肝吸蟲」），致使其肝部變成「大膿球」。進行切除手術後，醫生發現其肝部膿腫內布滿肝吸蟲蟲卵，十分恐怖。 對此，有專家建議，淡水魚蝦徹底煮熟後方可進食，並保證至少煮沸5分鐘以上。

謝師傅體內膿球尺寸達19cm×18cm×12cm。（廣州日報）

55歲的謝師傅今年春節過後出現了腹痛、腹瀉等症狀，幾個月後他還出現了連續三天的畏寒、發熱。經過一些列的檢查後，杭州市第一人民醫院肝膽胰外科發現謝師傅的左肝已經被「掏空」、變成了一個「大膿球」，膿球尺寸達19cm×18cm×12cm。

在三周的保守治療後，謝師傅的肝膿腫尺寸小了一半，但院方卻發現這個肝膿腫很難自癒，通過多方會診後決定對謝師傅的左半肝進行切除。隨後，病理醫師發現膿腫壁上大量的腫瘤樣結構竟然是肉芽腫性炎性腫塊，裡面甚至還爬滿了燈泡狀、殼厚的華支睾吸蟲蟲卵，膿腫內多得數不清。

據了解，華支睾吸蟲又稱肝吸蟲，是中國感染率最高的寄生蟲之一，它可以寄生在人體的肝膽系統，產生毒素和一些分泌物，損傷肝細胞、膽管上皮細胞，引起肝臟反复的炎症、器官衰竭等症狀，可能發展為肝硬化，嚴重時可能導致肝癌。而肝吸蟲蟲卵喜歡依附在水魚蝦等水產品體內，人們吃了衛生不達標的生魚片或未熟透的魚蝦等食物時，它就會隨之潛進人體。醫生說，「一旦魚被肝吸蟲感染，吃了生魚片之後人隨即也會感染。」

醫生指，淡水魚和淡水蝦，還有經淡水回游的海魚都有可能被肝吸蟲感染。（廣州日報）

謝師傅回憶指，自己曾做過一次酸菜魚，因追求鮮嫩的口感，煮了幾十秒就食用了魚肉。謝師傅還稱，自己老家有生吃或半生吃魚片的習慣，當地人稱之為「魚生」。

醫生表示，肝吸蟲每次可產1400到2000個卵，而且可存活20到30年，繁殖力驚人。感染初期，人可能還沒什麼感覺，因為輕者幾乎無症狀；但嚴重的話會有腹痛、腹瀉、消化不良、營養不良、疲倦乏力、肝區隱痛、肝腫大等臨床表現，晚期可出現肝硬化和腹水，還可並發膽囊炎、膽管炎、膽管阻塞等，甚至引起肝癌。

醫生指，如果病人對其置之不理，肝吸蟲則會在肝臟中「安家」，而且會靠肝「吃」肝。不管是哪裡的淡水魚和淡水蝦，還有經淡水回游的海魚都有可能被肝吸蟲感染。

（廣州日報／廣東疾控）