河南家庭三孩誕四胞胎恐涉超生？　當地衛健委：擬向上級咨詢

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-07 10:37

近日，河南鄲城有產婦第三胎誕下四胞胎男嬰，引發關注。針對中央早前制定的「三孩戰略」，鄲城縣衛健委表示，當地尚未收到國家印發的相關文件，故仍需按「二孩政策」實行計劃生育，但考慮到四胞胎男嬰的特殊情況，正商議向省衛健委咨詢。

據《新京報》報道，6月29日上午，四胞胎男嬰通過剖腹產在3分鐘內相繼出生，因恰逢中共建黨百年，孩子的父親王玉璽給四名男嬰分別取名「梵、榮、昌、晟」，寓意祖國「繁榮昌盛」。

王玉璽表示，與妻子已經育有兩女，大女兒剛剛上學、小女兒今年1歲，「想要一個兒子就結束任務，沒想到是四胞​​胎」。他介紹，四名男嬰目前還在醫院的保溫箱中，由醫護人員一對一護理，「老三和老四都有黃疸，這關過了才算相對安全，出院可能還要一兩個月。」

王先生喜極而泣。（河南電視台截圖）

王玉璽還稱，因為家庭經濟實力受限，誕下四胞胎男嬰後還面臨了不少的難題。但當地不少企業、部門組織了捐款、贈送紙尿褲、奶粉等，「沒想過能得到這麼多愛心人士的幫助」。他直言，目前仍面對較大經濟壓力，基本依靠親友借款、社會捐款維持開銷。對於未來，他表示會和妻子一起努力，共同面對困難。

此外，今年5月31日，中共中央政治局召開會議，為進一步優化生育政策，推出了「三孩戰略」。惟鄲城縣衛健委表示，地方有關部門尚未收到國家印發的相關政策文件，計劃生育政策法律條令目前沒有變動，仍需按照「二孩」生育政策執行。

孕婦楊女士被推出產房，丈夫王先生送上鮮花。（楚天都市報）

對於王玉璽是否屬於超生，中國社科院人口與勞動經濟研究所研究員王廣州表示，「三孩」生育政策儘管還沒正式落實，但理論上各地不會按照舊有條例進行判定，具體政策出台方案和發布時間，各個地方會有差異。