歌詞被賦政治意味　QQ音樂下架《銀河修理員》　內地網民嘆遺憾

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-08 11:40

基督教香港信義會元朗信義中學兩名學生，因在比賽中演唱Dear Jane的《銀河修理員》，而被校方記大過。據悉，校方認為歌詞中「對抗」、「亂世」等字眼帶有政治色彩。 事發後，內地音樂平台「QQ音樂」將《銀河修理員》下架，令不少網民在微博中感嘆遺憾。而截止目前，另一內地音樂平台「網易雲音樂」則依然可搜到該首歌。

基督教香港信義會元朗信義中學兩名學生，於比賽中演唱《銀河修理員》後，被校方記大過。（資料圖片）

據了解，兩名中學生原本計劃在音樂比賽中演唱《銀河修理員》，但校方在審查歌詞後，認為「祝你在亂流下平安」、「修修補補亂世中一起蒼老」、「形勢壞透只好對抗」、「這亂世未必可修理好」等歌詞含有政治意味，因而要求學生演唱改詞版本。

惟二人在晉級決賽後，依然演唱原版《銀河修理員》，其中一人更於演唱後高呼「香港人加油」。據悉，二人最終被取消比賽資格，並被記大過，亦不可以該校學生身份參與校外比賽或活動。

而事發後，內地音樂平台「QQ音樂」於周三（7日）晚，將《銀河修理員》下架，目前在該平台上則只能搜尋到相關鋼琴伴奏版本。不少網民表示，下午還可收聽，但晚上卻變成了「404」。

該事件在微博引起熱議：

「廣東歌其實真的好浪漫好治愈」。 「連情歌都能被解讀為政治立場」。 「今次係銀河修理員，下次唔知又會輪到邊一首歌」。 「真挺沒意思的，搞這些」。 「銀河修理員是抗疫期間發的歌，（歌詞）是抗疫期間挺常見的引用，倆學生可能腦殼有包，但這歌被下架就感覺挺委屈」。 「連銀河修理員都下崗了以後我能靠什麼硬撐著使我心安呢​」。 「不明白為什麼如此一首給人安慰與鼓勵的歌也會消失，無奈又難過」。

《銀河修理員》MV截圖。

截止目前，歌曲《銀河修理員》依舊可在「網易雲音樂」搜到，該首歌的現場演唱版視頻亦未有遭微博禁止。