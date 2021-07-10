新冠肺炎｜中國支教教師緬甸果敢染疫亡　為當地首宗死亡個案

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-10 13:23

緬甸的新冠肺炎疫情嚴峻。有報道指，緬甸果敢當地時間周三（7日）出現首宗新冠肺炎死亡個案，死者為50歲中國籍支教教師。

7月2日，果敢自治區領導幹部到醫院探望孟明顯。（鳳凰網）

據《果敢新聞》消息，染疫身亡的支教教師孟明顯來自雲南省，他自2019年進入緬甸果敢自治區木瓜寨學校支教，任教期間，深受當地學生與家長的尊敬。

但是，因緬甸的疫情升溫，當地不得不採取停課停學的措施，而在此期間學校無法向教師提供生活補助，孟明顯為了維持生計找到了一份臨時工作，惟工作時不幸染疫。

另據《果敢大眾網》報道，果敢自治區領導幹部還曾在上周五（2日）中午，到醫院探望孟明顯。有網絡圖片顯示，孟明顯彼時身著白色T恤、黑色短褲，戴著口罩站在隔離範圍內，未見精神狀態有所異常。但因孟明顯本身患有氣管炎等疾病，導致感染新冠病毒後病情家加重，並於周三不治身亡。孟明顯去世後，果敢政府還向其家屬送去1萬元（人民幣，下同）的慰問金。

此外，木瓜寨村村民胡先生介紹，木瓜寨學校是村辦小學，因疫情關係已經一年多未有開課，前段時間疫情有所好轉時曾短暫復課，但6月中旬時學校再次停課。

胡先生又稱，任職木瓜寨學校的教師的工資主要來自學生交的學費，因此普遍較低，每月大概只有2000元左右，「孟老師去市區打工，每個月收入有五六千元。但就是不太穩定。」

胡先生說，孟明顯家就住在學校附近，每早都有在學校附近晨跑的習慣。但得知孟明顯去世的消息，胡先生惋惜地表示，「再也看不到他一個人在校外晨跑了」。