國民百態｜上海70歲老太獲藝術雙學位　潛心書畫每晚只睡5個鐘

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-12 14:45

上海一名70歲老太徐安玲，今年6月從中國美術學院中國畫專業順利畢業，取得她在藝術領域的第二個學士學位。 據報道，在讀取學位期間，她每日從早6時到晚11時潛心練習，睡覺時間則只有5個鐘。徐安玲說，別的學生每天練習三四個小時，她則只能靠多練多畫來彌補自己的不足。

根據《澎湃新聞》報道，徐安玲進入美術學院並非一時衝動。1951年10月出生的她，從小就喜歡用鉛筆寫生，描繪家鄉的農田和古鎮生活；工作後，她先後做過機修工、的士司機，工作生活的忙碌讓她暫時放下畫筆，但這份對書畫的愛好一直埋藏在心底。

徐安玲取得中國美術學院的學士學位證書。（澎湃新聞）

退休後，一下子閒下來的徐安玲總覺得生活缺少了點甚麼，於是在58歲那年，她重新拾起了畫筆。這一拾，就再也丟不下來。

2009年，徐安玲進入中國美術學院進修班學習，一學就是5年；2013年，她又參加全國統考，被中國美術學院成人大專班錄取，並於2016年7月順利畢業；2017年，她參加全國成人高考（專升本考試），以超過取錄分數線87分的成績，如願考取中國美術學院書法專業本科，於2019年順利畢業，拿到了第一個藝術學學士學位。

徐安玲曾取得書法學士學位。（澎湃新聞）

老年入讀大學與年輕人一起學習，徐安玲面對的不僅有不理解的眼光，還有繁重功課帶來的壓力。「國畫創作中的花鳥是千變萬化的，老師還要求做到下筆無悔，不能修改，對我來說，這個難度特別大。」於是，她索性不回寢室，直接住在了畫室。

今年6月，年滿70周歲的徐安玲終於取得了自己的第二個藝術學學士學位，她輕描淡寫地說，學畫雖然不容易，但只要有了興趣，就不覺得苦了。

徐安玲的勵志人生激起網民的讚許，也有網民對照反思自己的人生：