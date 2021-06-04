人工智能｜清華大學虛擬學生「華智冰」亮相　能作詩繪畫懂音樂

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-06-04 12:55

清華大學中國首個原創虛擬學生「華智冰」近日亮相，就讀於計算機系知識工程實驗室。 據介紹，華智冰不僅形象親切、言語自然，更會作詩、繪畫，以及有一定的音樂才藝。負責人之一清華大學教授唐杰表示，華智冰之所以聰慧動人，主要在於其背後所依托的智能模型「悟道2.0」，是中國首個、全球最大的萬億級模型。

華智冰是在北京智源人工智能研究院主辦的2021北京智源大會上亮相，其影片中的背景音樂、旁白、詩詞，乃至其面部形象，全都是人工智能技術生成。

唐杰指，悟道2.0的特點可以簡單概括為「你是（實）最大」。作為中國規模最大的預訓練模型，悟道2.0包含1.75萬億參數，可以在幾萬個CPU上進行預訓練，包括中文數據、英文數據、圖數據等。而且訓練效果特別好，既可以中文作答，也可以問中文回答英文，此前已於9個競賽評測任務上達到國際第一。

唐杰表示，當前人工智能正由感知智能時代向認知智能時代邁進，而華智冰就是數據與知識雙輪驅動的人工智能，其學習能力主要在於從數據中抽取知識、處理數據，從而實現可持續學習。唐杰又稱，希望華智冰未來能向認知層面發展，除了會作詩、繪畫，還具有探索能力，例如編程，給出任務後可以設計出頁面、代碼，而且能夠運行。

華智冰研發團隊成員，小冰公司聯合創始人、副總裁彭爽則稱，華智冰不會替代學生，反而是會豐富校園生活，促進人和人工智能更親密的接觸，還可以交互、合作做一些創作等。未來在實際應用場景中，華智冰可以做更多的情感交互，如情感陪伴，新聞、音樂、詞曲的創作、科普機械人等。

華智冰使用智能模型「悟道2.0」，是中國首個、全球最大的萬億級模型。（微博）

彭爽更表示，畢業季即將來臨，華智冰作為為剛入學的學妹，當前目標是學會創作一首歌曲，是送給學長學姊的畢業禮物。

至於倫理問題，比如華智冰在學習中會不會遇到情感問題，唐杰就明確表示「當前是不會的」。唐杰稱，人工智能的未來是主體化，具有自主意識，但至少要50年以後，當前主要是從算法向主體演化的過程。

（綜合報道）