大V盜用杭州童照片讚揚日本讓座風氣　女孩母親曬紅軍裝照片反擊

日前有內地自媒體作者盜用一名杭州小女孩在地鐵讓座的照片，在未證實的情況下，配文稱「日本的傳統習慣就是會教導小孩子為大人讓座」，結果被小女孩母親反駁稱「我家孩子是我大中華兒女」。

近日女孩母親曬出女孩在地鐵身穿紅軍服的照片，反擊女孩被稱為日本人一事，引發關注。



7月11日，小女孩母親在微博上曬出女兒在地鐵上身穿紅軍標識的衣服，以反擊女孩早前被稱為日本人一事，引發網友直呼，「媽媽超硬核」。

近日，中國自媒體平台今日頭條作者「南宮尋歡」發布一名小女孩照片並配文稱，「日本神户，一個萌萌噠小妹妹獨自一人乘坐地鐵，只見她懵懂而勇敢的站在地鐵當中，右手提着包，左手緊握着立杆。」

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該作者說，「有人就問了，她那麼小，地鐵上明顯有空位她為什麼不去坐着呢？原來日本人有一條不成文的規定，約定俗成成了傳統習慣，不論是日本每一個家庭裏的父母，還是每一個幼兒園，每一個小學校的老師們，都會去教導小孩子乘坐公共交通工具時最好是站着，要把空座位讓給為了生活辛苦打拼的大人們去坐。」

隨後不久，小女孩母親在微博公開闢謠，定位顯示為浙江杭州的微博主「銀河系的蝸牛」發出闢謠貼，寫到「網傳我家女兒是日本小孩！在此特此申明：我家孩子是我大中華兒女，並深深熱愛著我們的祖國！請那些擅自亂加文案的『人』給我閉嘴！我大中國不容許你們在這裡亂來」。而「南宮尋歡」則被眾多網友指責是「精日分子」。