嫌讓座慢怒罵後生女「臭外地的來要飯」　北京大媽涉歧視被行拘

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-09 10:21

北京一名大媽日前乘巴士時自稱肢體殘疾，因車上一名來自外地的年輕女子未第一時間讓座而大聲指責，更大罵「臭外地的，上北京要飯來了」等，相關影片經傳播後引發網民批評。據北京公交警方微博消息，目前該63歲女子聞某珍已被警方依法行政拘留。

警方指出，經工作查明，聞某珍於5月27日8時許坐856線路巴士期間，多次使用歧視性語言謾罵他人，造成不良社會影響。她遭查穫後對其違法行為供認不諱，並表示悔改，目前已被警方依法行政拘留。

據早前報道，事發時聞某珍自稱肢體殘疾，向未第一時間讓座的年輕女子大罵「我就瞧不起外地人，沒素質，老弱病殘上來不給讓座，我瞧不起」、「臭外地的，上北京要飯來了，狂什麼呀」、「看你這長相，就知道你不是北京人兒」等。年輕女子忍不住回嘴「北京都是你家的，有本事你住故宮裡」，聞女當即罵道「我生在紅旗下，長在天安門，你呢，臭外地的。我還真是正黃旗人，有通天紋，你看看，你有嗎？」她隨後更摘下了自己的帽子，指著自己的額頭給那位年輕女子看。

目擊者李女士表示，聞某珍一上車便高喊「給我讓位置」，但當時車廂中還有空餘座位，且對方看起來「挺活蹦亂跳的」，不像殘疾人士，「，「她當天可能心情不好，故意找茬（挑毛病）」。