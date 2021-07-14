暖聞｜血癌配型得知自己非親生　22歲女病患崩潰：我未曾起疑

湖南長沙的22歲女孩小袁，今年六月先後通過了英語專業八級和教師資格證考試，然而沒過多久，她不幸確診急性淋巴細胞白血病。

醫生表示，想要治癒只能通過造血幹細胞的移植，同時提議讓家人進行配型。此時，小袁的父親不得不說出一個隱瞞了22年的秘密——小袁並非他們的親生女兒。小袁獲知後崩潰大哭，表示從未懷疑自己非親生，因為父母一直以來對她太好了。



據瀟湘晨報報道，造血幹細胞移植是目前治癒小袁病情的唯一方法，醫生提議其父母盡早進行配型比對。此時，父親袁石明向小袁坦承，其實小袁並非夫婦倆的親生女兒。原來，1999年時，已結婚十餘年的袁石明夫婦，由於身體原因一直沒有生育，但他們想要孩子，於是領養了小袁，把她養育至今。

圖為病床上的小袁。（瀟湘晨報）

小袁得知這段往事，忍不住大哭一場：「從來沒有懷疑過。他們對我比對親生的孩子還要好。」她覺得，這件事不算是打擊：「從小到大，我爸爸媽媽都是把我照顧得最好的。我上學，我媽媽從幼兒園一直到高中都是一直在陪著我，養了我這麼多年，我就覺得很感謝她們，也不怪我的親生父母什麼的，反而很感謝她們」。

為了救女兒，夫妻二人連日來都在找尋小袁的親生父母，最終與對方取得聯繫。小袁的生父表示，22年前，因為家庭困難以及超生等原因，他和妻子不得不將小袁送走。目前，小袁的兩個親姐姐、一個親妹妹已經進行了骨髓配型取樣，正在等待配型結果，以確定下一步治療方案。他強調，只要配型成功，會盡全力幫助小袁治療疾病。

小袁的夢想是做一名教師。（瀟湘晨報）

袁石明則表示，由於小袁生父母家境困難，所以醫療開銷還是由他負擔，「讓我們共同的女兒早日康復。」

小袁表示，經歷了這一切，自己會更加堅強勇敢，戰勝疾病後會投入到工作中。她說：「我以後理想的職業是當一名老師，是我的願望，也是一直以來我爸爸媽媽的願望。」