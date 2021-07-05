內地首款細胞療法產品獲批：有望「治癒」癌症　網傳價格逾百萬

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-05 17:02

近日，對淋巴癌有療效的「阿基侖賽注射液」獲得國家藥監局批准，成為內地首款獲批上市的細胞療法產品。 網上傳出公文顯示，該注射液每劑價格約為120萬元（人民幣．下同）。對此，網民看法不一。有人覺得是天價，但也有人指出，該產品在國外的價格超過兩百萬。

圖為「阿基侖賽注射液」。（Kite Pharma）

6月23日，國家藥監局發布消息，復星凱特生物技術有限公司（復星凱特）申報的阿基侖賽注射液，成為中國首個批准上市的細胞治療類產品，用於治療既往接受二線或以上系統性治療後復發或難治性大B細胞淋巴瘤成人患者。

澎湃新聞報道，在消息宣布後的一週時間裏，淋巴瘤患者組織的微信群組便流傳出該產品多個版本的「價格」：90萬、100萬、120萬。針對網上流傳的定價，復星凱特表示，目前定價方案尚未最終確定，正在多方溝通中。

網傳該藥定價為120萬元人民幣。（網易）

報道指，復星凱特的阿基侖賽注射液並非本土原研產品。2017年4月，美國Kite Pharma與復星醫藥合作成立復星凱特，並將阿基侖賽注射液引進中國。該產品在國外的應用，曾實現患者10年無腫瘤生存，形如「治癒」癌症。

2017年8月28日，美國吉利德科技（Gilead Sciences）收購Kite Pharma，當年10月18日該產品就獲得美國食品藥品監督管理局的批准上市，隨後該療法以37.3萬美元（約240萬元人民幣）的售價引發關注。