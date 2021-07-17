暖聞｜老兵高鐵上尿袋破裂　列車長援助：您保衛祖國，我們照顧您

在北京開往哈爾濱的高鐵上，一名剛剛進行過手術的八旬退伍老兵，插在身上的尿袋意外破裂，在列車長的幫助協調下，老兵的女兒順利為他換好新尿袋。

接受幫助後，老兵對列車長表示感謝，而列車長的一句「您年輕時保衛祖國，現在換我們照顧您」，還令老兵眼泛淚花。事件登上微博熱搜後，網民亦直呼感動。



事發於周一（12日），北京開往哈爾濱的G901次高鐵上，一名仍處於術後恢復期、需要隨身攜帶引流尿袋的86歲退伍老兵，身上的尿袋突然破裂，導致他的衣服被浸濕，需要及時更換，但因更換尿袋時老人必須平躺，於是老人的女兒找到高鐵的列車長尋求幫助。

列車長張林在與另一名乘客的協調下，將老人帶至商務座車廂，期間張林一隻手幫老人拎著尿袋，一隻手與老人的女兒共同攙扶老人。到商務座車廂後，張林調低座椅、拿出消毒濕巾，還將座椅左側遮擋以確保空間私密，最終老人的女兒幫老人換上了新的尿袋。

更換完畢後，老人多次向讓座的乘客以及列車長道謝，張林則稱是應該的，「您不用客氣，您年輕的時候不惜生命保家衛國，現在您需要幫助的時候，我們一定會盡全力幫助您的。」聽到這裡，老人眼泛淚花並再次鞠躬致謝，還舉手向他們敬禮。

老兵的證件中，職務一欄寫著「戰士」二字。（新聞熱點社）

網民評論：

「沒有當年他們的捨生忘死，哪有現在的幸福家園」。



「全車人的行為讓老人感動」。



「感動整個車廂」。



「雖然那個時代過去了，但每次看到他們仍然會熱淚盈眶」。



「驕傲了一輩子，那一刻的窘迫太讓人心酸，曾經馳騁沙場，卻終究不敵歲月無情」。

