19歲男杭州遇煤氣爆燃92%皮膚燒傷　母為醫費愁買22元餃子亦猶豫

貴州19歲男子小周一個多月前在浙江杭州遇上煤氣爆燃意外，導致全身92%的皮膚三度燒傷，隨後轉入浙大二院燒傷與創面修復科就醫。高達150萬元（人民幣．下同）以上的醫藥費，對從貴州來浙江打工的小周和小周媽媽而言無疑是天文數字，甚至一碗22元的餃子也下了很大決心才去買。



意外發生已一個多月，從入院至今，小周幾乎每星期都要進行至少一場手術。浙大二院燒傷與創面修復科副主任醫師王帆表示，小周的雙下肢和大部分面部被植了自體皮膚，這些部位將永久修復，可是因自體皮膚數量太少，一部分雙上肢、軀幹部位只能暫時使用異種皮膚進行覆蓋保護。

他續指，小周的傷勢實在太重，只有頭部和腳底等少量部位的皮膚可取用，每次取皮數量很少，而植皮手術需分多次進行，因此周期較久。總體而言，他認為小周的情況是比較樂觀的，但尚有許多難關要過，現在還不能說已經保住小周的命了。

王帆又透露，小周喉部的氣管插管已拔除，也可以進食東西。周四（15日）下午，小周想吃餃子，可天價醫藥費的壓力下，一碗22元的餃子也令小周的媽媽思前想後才去買，令王帆看得心疼，希望能有一些好心商家可以幫幫小周，「如果他能多吃點，可能恢復得會更好」。

7月9日，得益於善款，小周植皮手術醫用材料和藥品費用得以報銷75784元。（錢江晚報）

為了守在小周身邊，小周的媽媽現在沒有收入，可是小周醫院賬戶上已花掉了逾70萬元，賬面餘額還有15萬元，王帆稱這些錢遠遠不夠應付接下來的治療。

幸好，經「錢報善基金」籌款通道，各地熱心人紛紛慷慨解囊，目前已累計為小周籌措逾84萬元。