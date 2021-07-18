網絡萬象｜山東漢徵婚宣稱有上億資產　向女方借款千萬拖欠不還

「誰來打理我的一個億」，2020年2月底，北京的曹女士被電視中播出的一檔婚戀交友節目標題所吸引，並聯絡了節目嘉賓——山東53歲的王先生。兩人很快確立交往關係。

然而，在交往不久後，王先生便開始在微信以各種理由向曹女士借款，前後借款金額逾千萬元（人民幣．下同），但不斷藉詞拖欠，至今只還了90萬元。



據紅星新聞報道，王先生在徵婚節目中自稱，曾在部隊服役二十餘年，退役後自主擇業，用和戰友借的轉業安置費及銀行貸款開煤礦賺取了第一桶金。此後轉做環保行業，並任某環保產業協會會長。同時，他還熱衷公益慈善，從2014年起每年拿出數十萬元做善事，資助困難大學生和貧困戶。

王先生聲稱，其在濟南、青島、新疆等地有多處房產，目前投資一個多億正在建新型建材廠。希望能找一個懂財務、能夠實實在在幫他打理事業的女性為伴。

王先生在節目中宣稱，自己手上的「一個億」需要有人幫忙打理。（紅星新聞）

看到這期節目後，曹女士被該男子所吸引，「從他在節目的介紹中，我看到了一個能力超群、積極進取、樂於慈善公益事業的企業家形象，對他的經歷很佩服，對他的人格很敬重。」曹女士表示，當時她已離異四年，女兒也已上大學，想找一個靠譜男士為伴，共度餘生。

2020年3月1日，曹女士主動向王先生寫信，隨後雙方開始交往，在微信建立聯繫。3月14日，王先生突然向曹女士發微信寫道：「我目前急需部分資金，如果你能幫我一定重謝。」

曹女士稱，當時自己都還沒跟王先生見過面，但網上有很多對他的正面報道，一開始確實對他很愛慕，很敬重。加之王先生在電話里也一直在說做夫妻，就沒有對他產生懷疑。自此，王先生數次向曹女士提出借款，先後借走逾千萬元。然而，到雙方約定的還款日期時，王先生拒不還款。

王先生多次向曹女士借款，總額逾千萬元人民幣。（紅星新聞）

即使雙方在法院簽訂調解協議後，王先生仍屢次爽約，至今未按協議約定還款，僅於2021年8月31日至9月1日期間償還曹女士借款90萬元。據中國執行信息公開網顯示，王先生已於今年五月被列入失信被執行人、限制高消費人員名單。

令曹女士氣憤的是，2020年8月，在她與王先生以男女朋友交往過程中，她發現王先生卻背著她參加相親活動。對此，王先生在回覆內媒詢問時，表示只有領了結婚證，才是夫妻關係。「假如自己跟她（曹女士）領了結婚證，再去相親，那叫傷天害理。」「誰給我們確定的（戀愛關係）？中間人是誰啊？」

他還強調，欠債還錢天經地義，自己不是不還錢，而是借出去的錢對方遇到困難了，「今年8月份就開始還，現在已經列入計劃了。」