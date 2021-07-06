上海警拘69名「情感挽回大師」　涉以專業情感諮詢旗號詐逾700萬

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-06 17:00

上海警方近日經過偵查，搗破一個打着專業情感諮詢機構旗號，利用話術誘騙民眾購買「情感挽回服務」的犯罪團夥，拘捕69名疑犯，繳獲180餘部作案手機，初步查實涉及全國各地500餘起案件，涉案金額700餘萬元（人民幣．下同）。目前，包括主犯肖某等在內的55名疑犯涉嫌詐騙罪，已被依法刑事拘留，另外14名疑犯則被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

今年5月，牛牛（化名）向上海市公安局金山分局報案，指他與女友去年感情開始出現問題，分手後微信、電話均被對方拉黑。為挽回心上人，他遂上網搜尋，結果被「實花教育諮詢」的一條「一對一私人定制，百分百挽回愛情」的廣告語所吸引，於是諮詢。後者了解後，承諾只需提供前女友一些個人資料，他們便會安排專屬「情感專家」對其交流勸導，期間牛牛不能主動與前女友聯繫，也不能介入機構的工作。

牛牛立即繳交了3280元的諮詢費，並簽下電子合約，讓對方開展工作。不久後，所謂「情感挽回大師」就先後以「前女友已有新男友，需要進一步工作引導」、「前女友已動搖，需聯繫現男友結束感情」等為由，要求牛牛轉賬支付3萬餘元。最終，牛牛共花了3.4萬餘元，卻依然未能挽回前女友，聯繫機構也沒獲明確回應，於是終於意識到受騙，報警後發現該機構根本沒幫他聯繫前女友，且前女友期間更已結婚。

專案組經查後，於6月2日赴山東與當地警方合作展開抓捕行動，一舉搗破5個犯罪窩點。據介紹，該團夥以肖某等人為首，自2019年起在山東註冊成立大量教育諮詢類公司，利用苦主的迫切心理等，再捏造事實層層騙財，涉及2880元至12800元不等的感情挽回項目收費；而苦主遍布全國，平均年齡29.4歲，以20至30歲男性居多，最小的年僅17歲，被騙金額最多則為12萬元。此外，團夥還定期註銷舊公司，解散公司聊天群，以逃避打擊。