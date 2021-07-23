東京奧運｜兩岸三地奪牌獎金大比拚　台灣原來是世界第一？

東京奧運即將展開，外界和媒體除了預測各隊能夠拿下多少獎牌之外，對於運動員奪牌的獎金多少也有討論。今年香港政府宣布加碼，個人獎金從300萬增至500萬港幣，希望能支持運動員，但與此相比，近年內地反倒是降低現金獎勵從港幣60萬降至24萬，而台灣的奪牌獎勵則是高居世界前列，最高可得港幣832萬。

有舉重女神之稱的「郭婞淳」被視為此次的舉重奪金熱門。（FB@郭婞淳）

台灣田徑類金牌獎金高於新加坡

若依台灣《國光獎金辦法》，拿到奧運金牌獎金可得新台幣2000萬（約莫港幣555萬）、銀牌和銅牌則分別可得港幣194萬和139萬，但若是田徑、體操及游泳等項目拿牌獎金會再加碼50%。因此若運動員奪得此類項目金牌可獲832萬港幣，高居世界之冠。但除特定類別獎項以外，台灣則低於新加坡和印尼。新加坡奪金牌者可得100萬美金（約莫港幣777萬），居世界之冠，印尼則可以得到74.6萬美金（約莫580萬港幣），排名第二。

2012年倫敦奧運有傳出喬治亞奪得金牌獎金可得100萬美金（約莫580萬港幣），隨後被喬治亞政府否認，今年喬治亞政府則承諾若奪金牌運動員可得到100萬喬治亞拉里（約莫港幣580萬）的獎金。

港府今年加碼 內地獎金下修

日前，香港政府宣布「精英運動員嘉許計劃」要大幅提升奧運獎牌金額，其中個人金牌獎金將從300萬元增至500萬元，銀牌和銅牌獎金分別增加至250萬元和125萬元，團體的金牌獎金也會增至1,000萬元。

對比部分國家不斷加碼，希望能激勵運動員的士氣。2016年里約奧運內地運動員奪牌獎金僅得國家體育總局頒發的20萬人民幣（約莫24萬港幣，以1人民幣兌1.2港幣計算，下同），對比2012年的倫敦奧運獎金縮水，但與2004年的雅典奧運持平。但是除了中央頒發的獎金外，各運動員通常都可以得到地方政府的加碼。

游泳選手孫揚因暴力抗檢事件而被禁賽，無緣東京奧運。（ 視覺中國）

以游泳選手孫楊為例，他在2012年倫敦奧運攬獲兩金一銀一銅，出生於浙江省杭州市的他除了國家體育總局60萬港幣獎勵外，還得到浙江省政府312萬元獎勵，杭州市政府288萬獎金獎勵和房地產公司贈與的一套價值約360萬住房。

除此之外，商業代言的價錢更可觀，根據2012年中國品牌研究院發佈的資料，倫敦奧運奪金給孫楊未來帶來的商業價值可以達到約4.8億港幣。美國政府對於得金牌的運動員的獎勵也僅29萬港幣，運動員更多的收益也是來自贊助商和代言。

高獎金外 體育項目的投資更是關鍵

除了現金獎勵，各國也祭出許多優惠方案，例如塔吉克要贈送奪金牌的人豪華車子，也有許多國家政府宣布會送住房，韓國則是可以免服兵役。不過除了各種獎勵之外，一地政府對體育的投資、體育生的訓練體育員的生活保障其實亦是培養運動員的關鍵。舉英國為例，奧運奪牌的選手並不會得到任何的金錢獎勵，英國政府花費更多的錢財在體育項目的投資和培訓，希望給予選手更好的訓練和安排，2016年的里約奧運金牌數高居世界第二。

2004雅典奧運為台灣拿下金牌的跆拳道選手朱木炎也曾表示，台灣的獎金很高了，但就算一次金牌，獎金可能連房子都買不起。如何可以讓運動員退役後仍有競爭力或是讓運動員能轉換跑道學習，或許比直接給錢更有意義。