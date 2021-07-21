東京奧運｜在日華女：民間普遍反對舉辦　日民眾對華印象轉差

東京奧運會於本月23日開幕，可是在新冠肺炎疫情反覆的因素下，這場四年一度的盛事已注定在今屆失去觀眾和掌聲，日本想借舉辦奧運振興經濟，甚至從長遠而言提振國力的如意算盤，現在看來似乎難以打響。



對於這次特殊的奧運，在日本居住多年的華僑Kana（化名）接受《香港01》採訪時表示，其本人雖然對奧運繼續舉辦持中立態度，但她身邊的華人圈子皆因懼怕疫情繼續擴散而持反對態度。她又認為，現時日本人對防疫普遍有一種疲勞感，而一旦疫情在東奧後更嚴重，日本政府要負首要責任。



早在小學六年級時，Kana就隨家人移居日本，結果白駒過隙，一晃就是十多年。今年4月，雖然百年一遇的全球大流行疫情仍然肆虐，但好學的她還是自新西蘭學成後回到東京，開始於早稻田大學就讀自己第二個碩士學位課程。

談起疫情，她認為其對自己目前的生活未構成太大影響，不過就缺少了和朋友還有老師同學見面和交流的機會，令人慨嘆。而最近東京疫情又有些少反彈，日本政府也在積極宣傳接種疫苗，希望今年能夠讓全民都能打上。

東京奧運在疫情陰霾下舉辦。圖為7月21日，遊客眺望東京奧林匹克體育場。（新華社）

Kana表示就她觀察，日本民眾也很積極地接種疫苗，老年人大部分都已經打上，現在這一階段是給64歲以下民眾接種疫苗，她身邊的人，包括日本人都有打。但她同時強調，對於防範來說，現時大家都有一種疲勞感，而且已經習慣了，尤其對年輕人來說，防範意識並沒有去年那麼高。至於她本人目前還沒有接種疫苗，暫時還沒有接種的打算，仍在觀察中，但如果日後有需要出國或者回中國的話就會考慮打。

去年，由於疫情在全球嚴重擴散，2020東京奧運被迫延期一年，成為史上首屆延期舉行的奧運會。可是一年後，大流行未止，東奧更加數度傳出取消舉辦，似乎搖搖欲墜，民意調查亦顯示有將近70%的國民不希望奧運如期舉行，令日本政府備受壓力。

雖然奧運最後如期舉辦，但東京都近期每日新增的確診個案仍在數百宗上落，國際奧委會、國際帕運會、東京奧組委、日本政府、東京都政府本月8日召開五方會談後，終於共同宣布在東京都及鄰近三縣比賽場地採取無觀眾比賽，戶外舉行的項目如馬拉松、競走、自由車、鐵人三項等，也禁止民眾在沿途觀賽。

東京疫情近日些少反彈。圖為7月21日，東奧主新聞中心內，一名女子在COVID-19檢測點外消毒。（AP）

華人圈與日本大眾就東奧普遍想法一致

作為在日本定居的華僑，東京奧運的舉辦也與其切身利益有關。對於東京奧運在疫情未平下堅持舉辦，Kana的態度是中立，既不支持也不反對，因爲她覺得無論民眾怎麼想，日本政府無論如何都會舉辦的，「沒辦法啊，不開日本政府更損失」，而且誰也沒辦法預測開了奧運日本會怎樣，疫情會不會更嚴重，因此她是持中立態度。

據日本野村綜合研究所（NRI）統計，若東奧取消，日本將承受高達1.81兆日圓（約1273億港元）的經濟損失，相當於日本去年GDP的三分一；《日經中文網》亦曾報道，不少經濟學家認為如東奧只是延期，日本的經濟損失約在6000億至7000億日圓（約416億至499億港元），反之若直接取消，損失會躍升10倍，整體GDP會被拉低1.4%。

民調顯示只有34%的日本民眾表示支持奧運會舉辦。圖為反對東京奧運會的抗議者。（AP）

雖然本人中立，但Kana坦言，她身邊認識的幾名當地華人對於奧運會舉辦，都不約而同地是持反對態度的，最主要原因就是怕疫情繼續擴散，怕奧運會之後疫情更嚴重，而民調顯示只有34%的日本民眾表示支持奧運會舉辦，因此普遍而言，她認為在有關問題上，當地華人圈和日本民眾的想法是一致的，並沒有因為民族性不同而有顯著差異，而如果東京奧運會舉辦之後疫情果然更嚴重的話，她想日本政府是要負首要責任的。

日人對華觀感惡化惟未減留日意願 Kana：兩個國家對我來說都很重要

另一方面，雖然平時與其接觸的日本人都挺友善，不過Kana也坦言她覺得疫情爆發後，日本人對中國的印象普遍有變差，當中會有人因為覺得疫情責任在中國而對華觀感惡化，加上疫情導致經濟不好，很多人失業，有的甚至沒了家庭，肯定會有人有怨言，尤其在一些新聞網站的留言板，對華不友好是普遍的現象。

Kana指疫情爆發後，日本人對中國的印象普遍有變差。（Reuters）

2008年奧運會由中國北京舉辦，作為同時經歷過中日兩國奧運的華僑，Kana表示兩屆奧運會是在不同的情況下舉辦的，在疫情陰霾下，東京奧運當然就對日本政府而言很吃虧，而當年北京奧運她也有關注，並觀賞開幕式，相比之下，她對今次東京奧運其實並沒有什麼特別大的感覺，可能正是受在疫情這種狀況下舉辦的因素影響。

Kana續表示雖然日本政府想借舉辦奧運會來重振經濟，但是這願景在疫情情況下無奈只能泡湯，然而她覺得還是有積極的一面，因為通過成功舉辦，還是可以向外宣傳國家的能力。

既然經濟不景又遇上中日關係低迷，那會否影響繼續留日的意願？Kana稱，對於她而言，並不會因爲這一次的奧運會而打消留在日本生活的這種想法，因爲家人都在這邊，而且畢業後她也會在這邊繼續找工作。最後，談及北京及東京兩次奧運的感受中，華人的身份，或者說本人的身份認同所帶來的影響時，Kana坦言並沒有什麼特別大的差別，「兩個國家對我來說都很重要，都是我需要感恩的地方」。