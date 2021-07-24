內蒙陽光抖音網紅蘇日曼驚悉已患胃癌末期　拍片記錄少女抗癌之路

「誰會想到27歲、每天蹦蹦跳跳的我，確診胃癌晚期……」27歲網紅蘇日曼外型甜美，出生於大陸內蒙古，不僅是專業舞者，還曾被選為旅遊小姐中國總冠軍，形象十分陽光正面，怎料近日突然透露罹患胃癌晚期，且已經多處骨轉移，一度哽咽痛哭：「診斷書擺在我面前的時候，真的不敢相信。」



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蘇日曼15日在抖音上傳一段影片，穿著病服出現在鏡頭前：「今天的這條視頻，可能會有些傷心跟無奈，誰會想到27歲、每天蹦蹦跳跳的我確診胃癌晚期，並且多處骨轉移。」她坦言，當診斷書擺在面前時，真的不敢相信，而當粉絲天天關心她為何住院，「我真的不敢告訴大家」。

罹癌後，蘇日曼見父母幾乎天天以淚洗面，但她深知自己必須要堅強，相信黑暗是暫時的，未來也會繼續透過網路記錄「少女的抗癌之路」。

影片中，蘇日曼數度哽咽落淚，卻仍堅強打起精神，努力展現正面能量。她說：「眾生皆苦，但願經歷人生困難的朋友看到我這麼慘，還能樂觀的面對，也能感受到我的一點希望。」最後，她也提到，錄影當下正好是自己的生日，「今天是六月初六、是我農曆的生日，希望一切能夠六六大順吧」。

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