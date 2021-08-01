吳亦凡被刑拘｜葉璇：這個典型抓得好　網民譽為首位評價事件明星

男星吳亦凡涉嫌強姦罪被刑事拘留，引起廣泛關注。藝人葉璇近年頻頻因為敢言的作風而登上微博熱搜，她今日（1日）在微博上留言稱「這個典型抓得好，以後看誰還敢潛規則亂睡」，被不少大V及網民指是第一個評價吳亦凡事件的明星。



內地推理小說作家紫金陳在微博轉發吳亦凡被刑拘的消息，感嘆地表示：「好魔幻，再加一個林生斌，我感覺我快退役了，故事構思能力跟不上時代的發展，終究會被讀者和觀眾所拋棄。」

葉璇則在該帖文底下留言稱：「這個典型抓得好，以後看誰還敢潛規則亂睡」。葉璇這個評論引起網民關注，「葉璇 這個典型抓得好」迅速衝上熱搜榜第一名。

葉璇近年主力在內地發展。（微博圖片@葉璇）

網民熱議：

「終於有明星發言了。」

「是她能做出來的事兒，啥都敢說。」

「這個不叫潛規則，這個是觸犯刑法了。」

「葉璇一直很剛的。」

「這個典型抓得好，這個熱度蹭的也好。」

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不過葉璇究竟是不是第一個評價吳亦凡事件的明星呢？其實鍾欣潼（阿嬌）早在7月19日就在微博粉絲群大談吳亦凡事件，並透露自己本身對事件沒有那麼好奇，是《演員請就位》的導演八卦發了很多東西給她，坦言：「娛樂圈對女明星不好，但也是讓我變成為更好的人。」

鍾欣潼（阿嬌）早在7月19日就在微博粉絲群大談吳亦凡事件，並坦言：「娛樂圈對女明星不好，但也是讓我變成為更好的人。」（微博）

據早前報道，內地律師吳法天表示，警方將吳亦凡拘留，「一定收集到了較為充分的證據」，而罪名一旦成立，至少判處三年有期徒刑，最重可處死刑。