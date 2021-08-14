杭州漢銀行亮菜刀　經理淡定看手機與其聊天　網民：尷尬的搶劫

浙江杭州一名男子近日到銀行咨詢貸款問題時突然亮出明晃晃的菜刀，態勢似是搶劫，不過負責接待的客戶經理許小傑（化名）竟不慌不忙，更一邊看手機一邊與對方聊天，勸導其別搶銀行。這一幕經網上傳播後立即成為熱話，有人更形容是「尷尬的搶劫」。不過許小傑事後解釋，其實他並非真的不以為然，也不是在玩手機，只是認定對方沒有真要行凶的意圖後與他談起判來。



事發於本月9日，當時男子徐某進入銀行找到正加班的許小傑，稱自己房子在重慶，並在杭州經營實體，詢問能否貸款。許小傑原以為這只是一場簡單的業務諮詢，詎料徐某後來離開又折返，更帶來一把菜刀。然而，由於還有硬紙板包裝，徐某並當着他的面在桌子上拆開，因此許小傑判斷該菜刀應該是新的，徐某並不是真的要搶劫，「不然他就直接動手了」。

為免刺激徐某，當時法學出身、滿腦子在想如何應對的許小傑未有第一時間啟動銀行報警系統，反而不斷跟對方聊天，得知他是因為外面借了網貸，還不了錢，所以正想辦法籌錢。期間，徐某多次背身回信息，還接了一個電話，一聊就是五六分鐘。許小傑判斷，徐某或許正在被網貸追債，只是想找到地方籌錢或避一避，他於是決定兼任起談判專家。

對於看似淡定地刷手機而被網民集體調侃一事，他有些哭笑不得，解釋自己當時其實是在手機上查詢搶銀行的後果，並把查詢結果拿給徐某看，以此作為一個心理籌碼，不斷說服對方放棄搶銀行的念頭，「對方拿著刀，我還哪有心思刷手機」。而兩人從容不迫的狀態，與明晃晃的菜刀形成鮮明對比。

警察到場後立即從桌上拿走菜刀，控制住徐某。（影片截圖）

雖然許小傑沒有立即啟動報警系統，不過另一位在場同事還是趁許小傑斡旋時，偷偷在工作群發出求救信息「搶劫 報警 不開玩笑」，見到的同事也立即行動起來；而許小傑亦故意多次伸手拿座機作勢報警，眼見徐某都沒有反應後，他決定在座機上按下「110」，之後繼續若無其事地與徐某聊天，期間徐某甚至已鬆手，讓菜刀放在辦公桌上。最終，警察帶上防爆工具前來，並立即從桌上拿走菜刀，控制住徐某。

許小傑的冷靜和淡定事後在網上被炒熱，有網民甚至調侃這是「根據電影改編的現實」。對此，許小傑將自己的冷靜歸功於銀行的日常演練，並再次強調自己沒有「玩手機」。銀行保衛科金科長亦表示，該行針對搶劫，有持刀搶劫、持槍搶劫、持爆炸物搶劫、劫持人質搶劫等不同預案，對應不同的步驟，每季度都會演練一次，員工各有分工，從保安到大堂經理都有應對措施。